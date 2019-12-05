Бывшим председателям Брестского облисполкома вручили юбилейные медали от профсоюзов

Источник материала: Виртуальный Брест

Юбилейные медали «115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» вручили сегодня бывшим председателям Брестского областного исполнительного комитета в областном объединении профсоюзов.





На встрече с руководством облобъединения, обкомов отраслевых профсоюзов присутствовали почетные гости: Константин Андреевич Сумар (председатель Брестского облисполкома в 2004 – 2014 гг.), Владимир Александрович Заломай (1994 – 2000 гг.), Виктор Иванович Бурский (1987 – 1994 гг.), Анатолий Антонович Зеленовский (1985 – 1987 гг.).





Медаль была выпущена по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси в связи с отмечаемым в этом году 115-летием профсоюзного движения республики. За эти годы профсоюзы прошли колоссальный путь в своем развитии, начиная с обществ взаимопомощи – к масштабной организованной структуре. В нашей стране были подъемы и снижения активности профсоюзов, но организация выстояла и сегодня является самой массовой в республике, стоит на страже интересов человека труда в тесном тандеме с социальными партнёрами – нанимателями и органами власти. Очевидной заслугой такого взаимодействия на Брестчине является областное соглашение.

– Вы успешно руководили областью, – сказал, обращаясь к гостям председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин. – Строили дороги, предприятия, учреждения образования, здравоохранения. Хочу сказать вам от всех нас огромное спасибо за внимание, которое вы нам оказывали. Заботясь о людях, заботясь о том, чтобы у них была работа, вы всегда поддерживали профсоюзы.





Юбилейной медали «115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» также удостоены Василий Борисович Долголёв, председатель Брестского облисполкома в 2000 – 2004 гг., и Леонид Александрович Цуприк, заместитель председателя Брестского облисполкома в 2000 – 2016 гг.







