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Бывшим председателям Брестского облисполкома вручили юбилейные медали от профсоюзов

06.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Юбилейные медали «115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» вручили сегодня бывшим председателям Брестского областного исполнительного комитета в областном объединении профсоюзов.

Бывшим председателям Брестского облисполкома вручили юбилейные медали от профсоюзов

На встрече с руководством облобъединения, обкомов отраслевых профсоюзов присутствовали почетные гости: Константин Андреевич Сумар (председатель Брестского облисполкома в 2004 – 2014 гг.), Владимир Александрович Заломай (1994 – 2000 гг.), Виктор Иванович Бурский (1987 – 1994 гг.), Анатолий Антонович Зеленовский (1985 – 1987 гг.).

Бывшим председателям Брестского облисполкома вручили юбилейные медали от профсоюзов

Медаль была выпущена по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси в связи с отмечаемым в этом году 115-летием профсоюзного движения республики. За эти годы профсоюзы прошли колоссальный путь в своем развитии, начиная с обществ взаимопомощи – к масштабной организованной структуре. В нашей стране были подъемы и снижения активности профсоюзов, но организация выстояла и сегодня является самой массовой в республике, стоит на страже интересов человека труда в тесном тандеме с социальными партнёрами – нанимателями и органами власти. Очевидной заслугой такого взаимодействия на Брестчине является областное соглашение.

– Вы успешно руководили областью, – сказал, обращаясь к гостям председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин. – Строили дороги, предприятия, учреждения образования, здравоохранения. Хочу сказать вам от всех нас огромное спасибо за внимание, которое вы нам оказывали. Заботясь о людях, заботясь о том, чтобы у них была работа, вы всегда поддерживали профсоюзы.

Бывшим председателям Брестского облисполкома вручили юбилейные медали от профсоюзов

Юбилейной медали «115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» также удостоены Василий Борисович Долголёв, председатель Брестского облисполкома в 2000 – 2004 гг., и Леонид Александрович Цуприк, заместитель председателя Брестского облисполкома в 2000 – 2016 гг.

Бывшим председателям Брестского облисполкома вручили юбилейные медали от профсоюзов

Бывшим председателям Брестского облисполкома вручили юбилейные медали от профсоюзов

 
 
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