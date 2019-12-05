Очень часто в жизни бывают случаи, когда пожилому человеку необходима посторонняя помощь. Многие пожилые люди постепенно теряют навыки самообслуживания, не всегда здоровы, им требуются постоянное внимание и забота.

Дети не всегда могут уделить достаточно времени своим пожилым родителям, так как заняты на работе, проживают в другом населенном пункте, по каким-либо причинам часто находятся вне дома.

Поэтому отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Смолевичского территориального центра соцобслуживания населения предлагает такую услугу, как «Дневной присмотр». Данная услуга предусматривает оказание помощи в присмотре за пожилыми гражданами на несколько часов или целый день в течение рабочей недели. Продолжительность пребывания в отделении будет зависеть от желания самого человека и его родственников. В течение дня пожилые люди будут находиться в безопасности под присмотром специалиста, который отвечает за то, чтобы подопечные не скучали, не оставались в одиночестве и были в приятной компании.

Для социализации пожилых людей, которые находятся под дневным присмотром, предусмотрен интересный досуг. Пожилые люди также смогут стать активными участниками занятий для развития памяти, заседаний клубов и различных мероприятий, проводимых в отделении. При необходимости граждане могут получить консультации психолога.

Услуга дневного присмотра осуществляется на безвозмездной основе и включает в себя предоставление необходимых социально-бытовых услуг, консультационно-информационных, социально-психологических, социально-посреднических, социально-реабилитационных, организацию досуга пожилых граждан. Время пребывания в отделении с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (по желанию возможно пребывание на любое количество дней или часов).

Эта социальная услуга может заинтересовать не только пожилых граждан, но и их заботливых детей, которые в силу своей занятости не имеют возможности уделять родителям должного внимания. Качественный дневной присмотр за пожилыми родителями будет гарантирован.

Чтобы воспользоваться услугой, необходим следующий перечень документов: письменное заявление гражданина; документ, удостоверяющий личность гражданина; документы установленного образца о праве на льготы (если такие имеются); медицинская справка о состоянии здоровья, содержащая информацию о наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний.

По всем вопросам обращайтесь в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» или по телефону 27-9-94.

И.АПАЦКАЯ, руководитель кружка по интересам отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН».