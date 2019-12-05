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Горячий топ. Названы самые сексуальные клипы года
06.12.2019 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Рейтинг самых сексуальных музыкальных клипов года составил развлекательный портал Popsugar.
Топ возглавил клип певицы из США Арианы Гранде 7 rings, сообщает
Второе место у ролика рэп-исполнительницы Никки Минаж Megatron. На третьем месте — Low Key исполнительницы Ally Brooke и хип-хоп-артиста Tyga.
В топ-10 вошли также Don't Call Me Up британской певицы Mabel, Ruin My Life шведки Зары Ларссон, Let Me Love You Риты Оры, More Than That артистки Lauren Jauregui, Waves американской певицы Normani и рэпера 6lack, Twerk Карди Би и дуэта City Girls, Electricity Дуа Липы, группы Silk City, Diplo и Марка Ронсона.
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Рейтинг самых сексуальных музыкальных клипов года составил развлекательный портал Popsugar.
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