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Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»

06.12.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе. Участники мирового первенства уже прибывают в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту «Минск» работает наша съемочная группа. С подробностями корреспондент Яна Шипко.

Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»

Яна Шипко, корреспондент:
В Минск прилетели сразу две команды, два будущих соперника – датчане и норвежцы. Что касается сборной Дании, она совсем недавно гостила в Беларуси на «Турнире четырех наций», который прошел в ноябре в Бобруйске. Что примечательно, именно в матче с этой сборной Беларусь вырвала победу в решающем матче, благодаря чему кубок остался все-таки дома.

К приезду на чемпионат мира датчане обещали усилится. Тогда некоторые игроки не могли приехать из-за травм.

В общем, в любом случае белорусы шансов на реванш давать не намерены, потому как наша главная цель – не только на высшем уровне принять и провести турнир в качестве организаторов, но и пробиться в элитный дивизион. Напомним, из шести команд получит ее только одна, лучшая из лучших.

Впереди еще два дня тренировок на льду «Чижовка-Арены». Вечером все сборные, участники чемпионата будут в Минске. Прилетает сегодня также команда Словении.

Все подробности смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе. Участники мирового первенства уже прибывают в нашу страну,...
 
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