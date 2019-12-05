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Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе. Участники мирового первенства уже прибывают в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
К приезду на чемпионат мира датчане обещали усилится. Тогда некоторые игроки не могли приехать из-за травм.
В общем, в любом случае белорусы шансов на реванш давать не намерены, потому как наша главная цель – не только на высшем уровне принять и провести турнир в качестве организаторов, но и пробиться в элитный дивизион. Напомним, из шести команд получит ее только одна, лучшая из лучших.
Впереди еще два дня тренировок на льду «Чижовка-Арены». Вечером все сборные, участники чемпионата будут в Минске. Прилетает сегодня также команда Словении.
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Беларусь встречает участников молодёжного ЧМ по хоккею. Какие сборные прибыли в Национальный аэропорт «Минск»
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять молодежный чемпионат по хоккею в первом дивизионе. Участники мирового первенства уже прибывают в нашу страну,...
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