Антонио Бандераса и Ренату Литвинову пригласили в Беларусь. Для чего?

В начале декабря в театре традиционно опрашивали детей, что они хотели бы получить к Новому году, и многие из них сказали, что мечтают встретиться со своими кумирами, чтобы те дали им советы по актерскому мастерству. Преподаватели были так растроганы, что решили помочь ребятам позвать любимых артистов на спектакль. «Пригласительные» оригинальные — это фотографии детей-актеров, запечатленных с портретами знаменитостей. Воспитанники инклюзив-театра, в том числе дети с аутизмом, таким образом выразили свое уважение к успешным артистам и подчеркнули, что будут счастливы видеть их на представлении 17 декабря. Особенно на сцене.









Среди приглашенных на спектакль как американские и российские, так и белорусские актеры. В фотосессии заочно поучаствовали Антонио Бандерас, Том Круз, Стивен Фрай, Рената Литвинова, Ирина Горбачева, Анна Хитрик, Павел Харланчук и Андрей Скороход. Снимал для проекта белорусский фотограф Роман Стрига. Актеры театра обратились к знаменитостям в Instagram и Facebook, отметив их в публикациях.













Популярную постановку «Восемь чувств, или Рождение человека» покажут на сцене ДК МАЗ. Прошлый показ в ноябре собрал полный зал на 1 000 человек.





— Наши воспитанники очень серьезно готовятся к показу «Восьми чувств» 17 декабря, — рассказывает руководитель семейного инклюзив-театра «і» Ирина Пушкарева. — Предновогодние дни — особенно волшебное время, когда сбываются даже невероятные желания. А заветная мечта всех наших актеров — чтобы их творчество видели и оценивали, причем не только кумиры. Поэтому 17 декабря мы с детками будем рады встретить каждого заинтересованного зрителя в ДК МАЗ и сделаем всё, чтобы его порадовать.









В спектакле «Восемь чувств, или Рождение человека» играют около 80 актеров — в шесть раз больше, чем в «Чайке», в четыре раза больше, чем в классической белорусской «Паўлiнке». Главные герои спектакля «Восемь чувств, или Рождение человека» — противоречивые эмоции, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.







