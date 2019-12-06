ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антонио Бандераса и Ренату Литвинову пригласили в Беларусь. Для чего?

07.12.2019 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Семейный инклюзив-театр «i» пригласил известных голливудских и российских актеров на свой спектакль 17 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» авторы креативной идеи.

В начале декабря в театре традиционно опрашивали детей, что они хотели бы получить к Новому году, и многие из них сказали, что мечтают встретиться со своими кумирами, чтобы те дали им советы по актерскому мастерству. Преподаватели были так растроганы, что решили помочь ребятам позвать любимых артистов на спектакль. «Пригласительные» оригинальные — это фотографии детей-актеров, запечатленных с портретами знаменитостей. Воспитанники инклюзив-театра, в том числе дети с аутизмом, таким образом выразили свое уважение к успешным артистам и подчеркнули, что будут счастливы видеть их на представлении 17 декабря. Особенно на сцене.


Среди приглашенных на спектакль как американские и российские, так и белорусские актеры. В фотосессии заочно поучаствовали Антонио Бандерас, Том Круз, Стивен Фрай, Рената Литвинова, Ирина Горбачева, Анна Хитрик, Павел Харланчук и Андрей Скороход. Снимал для проекта белорусский фотограф Роман Стрига. Актеры театра обратились к знаменитостям в Instagram и Facebook, отметив их в публикациях.



Популярную постановку «Восемь чувств, или Рождение человека» покажут на сцене ДК МАЗ. Прошлый показ в ноябре собрал полный зал на 1 000 человек.

— Наши воспитанники очень серьезно готовятся к показу «Восьми чувств» 17 декабря, — рассказывает руководитель семейного инклюзив-театра «і» Ирина Пушкарева. — Предновогодние дни — особенно волшебное время, когда сбываются даже невероятные желания. А заветная мечта всех наших актеров — чтобы их творчество видели и оценивали, причем не только кумиры. Поэтому 17 декабря мы с детками будем рады встретить каждого заинтересованного зрителя в ДК МАЗ и сделаем всё, чтобы его порадовать.


В спектакле «Восемь чувств, или Рождение человека» играют около 80 актеров — в шесть раз больше, чем в «Чайке», в четыре раза больше, чем в классической белорусской «Паўлiнке». Главные герои спектакля «Восемь чувств, или Рождение человека» — противоречивые эмоции, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейный инклюзив-театр «i» пригласил известных голливудских и российских актеров на свой спектакль 17 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горки в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика