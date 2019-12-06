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Полет нормальный: в Минске открылся новый аттракцион – аэротруба
07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Безопасность гарантируют. К Новому году минчане получили необычный подарок – семнадцатиметровую аэротрубу, сообщает телеканал «МИР 24». Доступ открыт для всех желающих.
Аттракцион напоминает гигантский стакан, в котором крутится вихрь. Скорость потока может достигать 240 километров в час. Так что и взрослого человека такой вихрь легко отрывает от земли. Одними из первых аэротрубу испытали ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР» в Беларуси.
Билеты на новое развлечение наши диджеи подарят самым активным слушателям радио «МИР».
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Вихрь в гигантском стакане поднимает людей на высоту 17 метров. Одними из первых аэротрубу испытали ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР» в...
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