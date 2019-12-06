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Полет нормальный: в Минске открылся новый аттракцион – аэротруба

07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Безопасность гарантируют. К Новому году минчане получили необычный подарок – семнадцатиметровую аэротрубу, сообщает телеканал «МИР 24». Доступ открыт для всех желающих.

«Нет никаких ограничений: ни возрастных, ни размеров тела. Ну, возрастные есть небольшие, конечно. От трех до ста трех лет, мы это так называем. Ребенок должен иметь возможность выслушать инструктаж и понимать, что хочет от него инструктор. Это все, что от него нужно», – отметила инструктор и менеджер по маркетингу Александра Садовникова.

Аттракцион напоминает гигантский стакан, в котором крутится вихрь. Скорость потока может достигать 240 километров в час. Так что и взрослого человека такой вихрь легко отрывает от земли. Одними из первых аэротрубу испытали ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР» в Беларуси.

«Это исполнение детской мечты! Это просто фантастика. Это то, что ты представляешь во сне, это похоже. Это похоже, очень похоже. Дедушка Мороз, подари мне абонемент в эту трубу», – говорят ведущие радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков и Антон Авраменко.

Билеты на новое развлечение наши диджеи подарят самым активным слушателям радио «МИР».



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Вихрь в гигантском стакане поднимает людей на высоту 17 метров. Одними из первых аэротрубу испытали ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» на радио «МИР» в...
 
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