Belarus.eu

Они протестовали против углубленной интеграции Беларуси и России и призвали жителей Беларуси выходить на улицы во время переговоров Лукашенко и Путина и "защищать Беларусь". Также акция была организована "для информирования европолитиков" о том, что происходит в Беларуси. Об этомсайт Belarus.eu.