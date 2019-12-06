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В Брюсселе протестовали против "углубленной интеграции" Беларуси и России

07.12.2019 11:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько белорусов и украинцев вышли на пикет к офису Еврокомиссии в Брюсселе 6 декабря.


Belarus.eu
Они протестовали против углубленной интеграции Беларуси и России и призвали жителей Беларуси выходить на улицы во время переговоров Лукашенко и Путина и "защищать Беларусь". Также акция была организована "для информирования европолитиков" о том, что происходит в Беларуси. Об этом пишет сайт Belarus.eu.
 
 
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Несколько белорусов и украинцев вышли на пикет к офису Еврокомиссии в Брюсселе 6 декабря.
 
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