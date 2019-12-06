«Живая цепь»: белорусы против «углубленной интеграции с Россией»

Одна акция — «живая цепь» — организована общественной кампанией «Свежий ветер». Организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.





Люди — около двухсот человек, преимущественно молодежь — встали живой цепью вдоль проспекта. По состоянию на 11.40 цепь дотянулась до здания Нацбанка.





Прохожие спрашивают, что случилось: в отсутствие плакатов, видимо, не всем понятно.









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Милиция никого не трогает — но предупреждает, что мероприятие незаконное и предлагает разойтись, проезжающие машины изредка сигналят. Плакатов ни у кого нет, у нескольких человек — флаги на плечах.





На Октябрьскую площадь призывал прийти на акцию Павел Северинец. Здесь все начнется в 12 часов. В 11.40 здесь уже присутствуют Северинец и с десяток участников акции. За 10 минут участников акции прибавляется. Многие развернули бело-красно-белые флаги.





Один мужчина пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет».





Помимо того, на площади много сотрудников милиции в штатском, они снимают всех присутствующих на камеры.

Видео: Радыё Свабода









Напомним, сегодня в Сочи встречаются президенты Беларуси и России. Ожидается, что на встрече они будут обсуждать «углубленную интеграцию», спорные вопросы по газу и дорожные карты, подписание которые планируется 8 декабря.





Акции против «интеграции» также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.



