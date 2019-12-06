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Какие продукты питания белорусы любят больше?

07.12.2019 11:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Какие продукты питания белорусы любят больше?
Фото: «Савушкин продукт»

Народное голосование длилось около месяца. Организаторы премии распространили около 2 млн анкет и опросили почти 3 тыс. человек во всех регионах страны. Вопросы не содержали вариантов ответов – респонденты сами без подсказок вспоминали и называли свои любимые торговые марки.

Самым любимым среди всех производителей продуктов питания белорусы назвали «Савушкин продукт», который с огромным численным отрывом – более чем в 5 раз – обошел другие торговые марки, представленные на рынке страны, получив почти 22% голосов. Продукцию компании выбрал каждый пятый участник голосования. В число популярных и уважаемых также вошли производители шоколада, конфет, муки, рыбных изделий и цыплят-бройлеров.

 
 
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Фото: «Савушкин продукт» Народное голосование длилось около месяца. Организаторы премии распространили около 2 млн анкет и опросили почти 3 тыс. человек...
 
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