Какие продукты питания белорусы любят больше?

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Фото: «Савушкин продукт»

Народное голосование длилось около месяца. Организаторы премии распространили около 2 млн анкет и опросили почти 3 тыс. человек во всех регионах страны. Вопросы не содержали вариантов ответов – респонденты сами без подсказок вспоминали и называли свои любимые торговые марки.

Самым любимым среди всех производителей продуктов питания белорусы назвали «Савушкин продукт», который с огромным численным отрывом – более чем в 5 раз – обошел другие торговые марки, представленные на рынке страны, получив почти 22% голосов. Продукцию компании выбрал каждый пятый участник голосования. В число популярных и уважаемых также вошли производители шоколада, конфет, муки, рыбных изделий и цыплят-бройлеров.