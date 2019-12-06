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В Барановичском районе сошёл с рельсов и перевернулся вагон поезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 декабря в Барановичском районе вагон товарного поезда сошёл с рельсов и перевернулся.
Как
Рабочие разгружали отсев щебня, когда один из вагонов сошёл с рельсов и упал. В результате случившегося никто не пострадал.
Проводится проверка, выясняется причина произошедшего.
Летом 2019 года на станции Брест-Восточный грузовой вагон сошёл с рельсов.
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Новости Беларуси. 6 декабря в Барановичском районе вагон товарного поезда сошёл с рельсов и перевернулся. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание «Наш край»,...
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