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В Барановичском районе сошёл с рельсов и перевернулся вагон поезда

07.12.2019 11:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря в Барановичском районе вагон товарного поезда сошёл с рельсов и перевернулся. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание «Наш край», инцидент случился на подъездных путях ДСУ-22 неподалёку от железнодорожной станции Грицевец. 

Рабочие разгружали отсев щебня, когда один из вагонов сошёл с рельсов и упал. В результате случившегося никто не пострадал. 

Проводится проверка, выясняется причина произошедшего. 

Летом 2019 года на станции Брест-Восточный грузовой вагон сошёл с рельсов. 

Инцидент случился во время выполнения маневровой работы – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря в Барановичском районе вагон товарного поезда сошёл с рельсов и перевернулся.  Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание «Наш край»,...
 
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