TikTok не хотел, чтобы видео людей с синдромом Дауна и инвалидностью стали популярными

Источник материала: KYKY

Одна из самых ныне популярных социальных сетей у подростков TikTok оказалась в эпицентре скандала. То, что соцсеть называла политикой защиты «уязвимых групп пользователей» от кибербуллинга, оказалось как раз кибербуллингом. Выяснилось, что модераторы TikTok помечали контент и ограничивали его охват, если он касался ЛГБТ- и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кого сочли полными. Об этом заявил ресурс netzpolitik.org, к которому попали правила модерирования соцсети.

netzpolitik.org пишет: у модераторов TikTok была инструкция, в которой прописали примеры пользователей, видео которых нужно помечать. Это люди «с дефектами», «аутичные» и «с синдромом Дауна». Модераторы должны были отсматривать 15-секундные видео и сами определять, соответствует ли пользователь этим характеристикам. Есть информация, что видео «таких» пользователей, набравшее от 6 до 10 тысяч просмотров, могли пометить, как «не рекомендованные». Кроме того, видео, помеченные модераторами, показывались только в тех странах, в которых их опубликовали.

netzpolitik.org попросил TikTok прокомментировать ситуацию. Представители соцсети заявили, что эти правила модерирования работали «только вначале», но впоследствии от них отказались. Однако из документов ресурс сделал вывод, что их использовали и в сентябре 2019 года.

Анонимный источник сообщил TikTok, что сотрудники компании высказывались против жёсткой политики, но руководство на это не отреагировало.