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18+. Беларуский фильм про школу, травлю и подростковый секс

07.12.2019 12:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В стране сняли беларускую версию Sex Education – фильм про подростков, которые учатся в школе, травят друг друга и занимаются сексом. Называется кино «II», а срежиссировала его Влада Сенькова. Возрастное ограничение: 16+/18+. 

Сюжет: 16-летние Настя, Саша и Кристина учатся в одной школе, в одном десятом классе. У девочек обычная подростковая жизнь: уроки, репетиторы, походы в кино, вечеринки. Только в школе все слишком строго, дисциплина не дает девочкам жить, так как им того хочется. И, конечно, потом случается «бум», после которого и раскрывается суть фильма.  «Мы писали эту историю со сценаристом Сашей Лесько, сыгравшим роль учителя английского языка. Это наша с ним рефлексия по поводу того, что случается сейчас в школе. Мы очень давно говорили о том, что нужно снять такое кино об обществе в школе, о молодых людях, которые проживают подобную жизнь. Предложение ИИТО ЮНЕСКО было нашим шансом об этом поговорить», – рассказывает Влада Сенькова о фильме.

Если вы из тех, для кого важны заслуги, рассказываем: мировая премьера фильма Влады состоялась на Варшавском международном кинофестивале. Где картину наградили за «кинематографический голос из страны, слабо представленной на мировой сцене, потрясший нас своим смелым, отважным и свежим рассказом истории, которая обращается к жестокой реальности социальной изоляции».

Где я могу посмотреть фильм? 

  • С 12 по 18 декабря фильм будут крутить в VOKA Cinema by Silver Screen, Silver Screen Galileo. 
  • с 12 по 25 декабря – в Falcon Club Бутик Кино, «Пионере» и «Ракете».
     
 
 
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В стране сняли беларускую версию Sex Education – фильм про подростков, которые учатся в школе, травят друг друга и занимаются сексом. Называется кино «II», а...
 
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