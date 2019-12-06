18+. Беларуский фильм про школу, травлю и подростковый секс

Источник материала: KYKY

В стране сняли беларускую версию Sex Education – фильм про подростков, которые учатся в школе, травят друг друга и занимаются сексом. Называется кино «II», а срежиссировала его Влада Сенькова. Возрастное ограничение: 16+/18+.

Сюжет: 16-летние Настя, Саша и Кристина учатся в одной школе, в одном десятом классе. У девочек обычная подростковая жизнь: уроки, репетиторы, походы в кино, вечеринки. Только в школе все слишком строго, дисциплина не дает девочкам жить, так как им того хочется. И, конечно, потом случается «бум», после которого и раскрывается суть фильма. «Мы писали эту историю со сценаристом Сашей Лесько, сыгравшим роль учителя английского языка. Это наша с ним рефлексия по поводу того, что случается сейчас в школе. Мы очень давно говорили о том, что нужно снять такое кино об обществе в школе, о молодых людях, которые проживают подобную жизнь. Предложение ИИТО ЮНЕСКО было нашим шансом об этом поговорить», – рассказывает Влада Сенькова о фильме.

Если вы из тех, для кого важны заслуги, рассказываем: мировая премьера фильма Влады состоялась на Варшавском международном кинофестивале. Где картину наградили за «кинематографический голос из страны, слабо представленной на мировой сцене, потрясший нас своим смелым, отважным и свежим рассказом истории, которая обращается к жестокой реальности социальной изоляции».

Где я могу посмотреть фильм?

С 12 по 18 декабря фильм будут крутить в VOKA Cinema by Silver Screen, Silver Screen Galileo.

с 12 по 25 декабря – в Falcon Club Бутик Кино, «Пионере» и «Ракете».

