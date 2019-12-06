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Названы самые популярные актеры года
Источник материала: Партизан
Портал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел, передает РИА Новости.
Вторую строчку рейтинга портала заняла Эрин Мориарти. Она снялась в роли супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны".
За ней следует Эмилия Кларк - Дейнерис Таргариен из "Игры престолов".
На четвертом месте сыгравшая принцессу Жасмин Наоми Скотт.
На пятом - актер Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела".
На шестом месте Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".
Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли:
Киану Ривз
Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.
"Джокер" стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.
Рейтинг составлен на основе поисковых запросов на портале за последний год.
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Портал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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