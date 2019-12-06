Названы самые популярные актеры года

Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел, передает РИА Новости.













Вторую строчку рейтинга портала заняла Эрин Мориарти. Она снялась в роли супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны".





За ней следует Эмилия Кларк - Дейнерис Таргариен из "Игры престолов".





На четвертом месте сыгравшая принцессу Жасмин Наоми Скотт.





На пятом - актер Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела".





На шестом месте Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".

Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли:





Киану Ривз





Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.





"Джокер" стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.





Рейтинг составлен на основе поисковых запросов на портале за последний год.



