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Фотофакт: в Барановичском районе сошел с рельсов товарняк и перевернулся

07.12.2019 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе, сообщает местная газета "Наш край".


Фото "Наш край"

Инцидент произошел 6 декабря на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец. "Рабочие проводили разгрузку товарного поезда, груженного отсевом щебня. Во время работ один из вагонов внезапно опрокинулся, сошел с рельсов и перевернулся", - пишет издание.
В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
 
 
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Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе, сообщает местная газета "Наш край".
 
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