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Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

07.12.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Станислав Поздняков, фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские спортсмены будут представлять команду ОКР на Играх в Токио в 2020 году, так как сама организация не подпадает под санкции со стороны WADA, и таким способом обойдут ограничения. «Мы готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр», — заверил Поздняков.

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали вероятные санкции. При этом в организации отметили, что мера не должна коснуться «чистых» спортсменов.


Ожидается, что исполком WADA примет решение по данному вопросу 9 декабря. На Олимпийских играх в Пхенчхане российские спортсмены выступали как «олимпийские атлеты из России».
 
 
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
 
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