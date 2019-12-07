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Пентагон: Россия обогнала США в разработке гиперзвуковых вооружений

08.12.2019 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Пентагона Марк Эспер полагает, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.

Об этом он заявил в субботу во время выступления в Калифорнии, трансляция которого велась в Facebook.

Эсперу был задан вопрос о том, обеспокоен ли он созданием гиперзвуковых ракет в России.

"Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего", - ответил он. 

"Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений", - добавил министр.

Эспер обеспокоен тем, что некоторые новейшие разработки РФ в оборонной сфере не учитываются российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 

"Если говорить о России, я обеспокоен тем, что они пытаются разработать различные стратегические вооружения, которые выходят за рамки ДСНВ в его текущем виде", - подчеркнул Эспер. Как он пояснил, речь идет о вооружениях, которые "не были учтены и проверены".
 
 
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Глава Пентагона Марк Эспер полагает, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
 
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