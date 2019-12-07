Источник материала: Ежедневник





О достигнутых договоренностях сообщают обе стороны. Речь идет о кредите на сумму около 5,5 млрд долларов США на три года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВФ пообещал Украине 5,5 млрд долларов США О достигнутых договоренностях сообщают обе стороны. Речь идет о кредите на сумму около 5,5 млрд долларов США на три года.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу, 7 декабря, между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информацию подтверждает пресс-служба МВФ.«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ», — приводятся в сообщении МВФ слова Георгиевой.«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около 5,5 млрд долларов США) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.Киев рассчитывал до конца года заключить соглашение о новом пакете помощи от МВФ. Для получения помощи Международный валютный фонд выдвигал Киеву ряд условий. Среди них — активные шаги по борьбе с коррупцией в стране и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель, пишет