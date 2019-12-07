Источник материала: Новости Волковыска

Британский тинейджер, сбросивший маленького ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн летом текущего года, признал себя виновным в покушении на убийство, пояснив суду свои действия желанием прославиться.

Джонти Брейвери был арестован сразу после того, как шестилетний мальчик со смотровой площадки на нижний балкон на уровне пятого этажа. Парня задержали до прибытия полиции другие посетители музея, на глазах у которых произошло это преступление.

Брейвери не был знаком с мальчиком: тот приехал на экскурсию в Лондон из Франции вместе с семьей. Пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был увезен в реанимацию. Он перенес сильное внутричерепное кровоизлияние и травму позвоночника и вплоть до этого времени едва двигается.

На первых допросах в полиции Джонти Брейвери объяснял, что должен обосновать свою точку зрения «каждому идиоту», который опровергает его проблемы с психологическим здоровьем, и постоянно спрашивал, будет ли это в новостях.

«Я хотел, чтобы в новостях показали, кто я такой и что я сделал, чтобы это уже было официально и никто бы уже не смог сказать ничего другого», – разъяснил он. Его имя попало в прессу только после того, как к середине осени ему исполнилось 18.

На судебном совещании англичанин объявил, что заблаговременно спланировал убийство, а жертву выбрал случайно. Предполагается, что вердикт подозреваемому будет вынесен к концу зимы.

С середины октября подростка расположили в психиатрической клинике строгого режима. В данный момент он находится на реабилитации. Мед. сотрудники диагностировали у него нарушение аутического диапазона, обсессивно-компульсивное нарушение, а также, может быть, нарушение личности.

На сайте GoFundMe на лечение ребенка собраны 153 тыс. евро.