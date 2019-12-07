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Автобусом и поездом: белорусы смогут покупать билеты на комбинированный маршрут на одном ресурсе

08.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Автобусом и поездом: белорусы смогут покупать билеты на комбинированный маршрут на одном ресурсе

Белорусская специальная компьютерная система, разработанная республиканским предприятием «Белтранском», углубляет интеграцию с глобальной системой диспетчеризации рейсов и продажи билетов BusSystem. Это позволит уже в 2020 году через единый ресурс покупать билеты разных перевозчиков для комбинированных маршрутов как внутри страны, так и за ее пределы. Подробнее об этом журналистам рассказал исполнительный директор ОДО «Белтранском» Юрий Лацапнев на полях форума «Новые технологии для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров. Вызовы и пути развития» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Беларуси уже создана централизованная система продажи билетов от любых перевозчиков в кассах на автовокзалах, через интернет. Но речь пока об автобусных перевозках. Сейчас идет развитие этой системы путем интеграции с новыми партнерами», — сказал Юрий Лацапнев. Речь не только о присоединении к международной сети перевозок, но и о применении мультимодального подхода, то есть подключении железнодорожных и авиаперевозчиков. «Думаю, в 2020 году выйдем на такой уровень, когда государственные и частные перевозчики, работающие внутри страны и за ее пределы, будут в этой системе», — отметил он.

ОДО «Белтранском» основано в 1991 году и занимается разработкой и сопровождением программного обеспечения специальной компьютерной системы (СКС) продажи автобусных билетов. СКС установлена и работает на 153 автовокзалах и автостанциях страны. В систему включены более 1,8 тыс. перевозчиков, которые выполняют более 35 тыс. внутриреспубликанских и международных рейсов. Пассажиры могут в СКС видеть все предлагаемые рейсы.Продажа билетов также доступна в интернете и в терминалах самообслуживания. Юрий Лацапнев уточнил, что в случае поездок за пределы республики нужно вводить паспортные данные, поэтому многие клиенты предпочитают обращаться к кассиру, минуя справочные платежные терминалы, либо оформляют покупку в интернете.

Основатель и генеральный директор INFOBUS Holding Григорий Кущ рассказал о бонусах, которые получают пассажиры. Это скорость покупки билета по цене перевозчика, посадка в автобус без необходимости распечатывать билет на бумажном носителе (правда, пока такую возможность предоставляют не все перевозчики-партнеры), поступательный переход к технологии поездки «от двери к двери» с возможностью комбинирования различных видов транспорта и гарантией того, что единый оператор несет ответственность за возможные потери стыковок при пересадках на маршруте. Кстати, к платформе BusSystem уже подключены железные дороги Украины и России.

Три туроператора в Беларуси уже осуществляют продажу билетов на базе системы BusSystem. В 2020 году массово можно будет приобретать билеты в любую точку мира через туристические агентства, операторов, офисы по оформлению виз и трудоустройству за границей без необходимости заказывать экскурсии и туры. Пассажиру будет предоставлена полная информация с картой маршрута, GPS-адресом точки отправления и номером колл-центра. Клиента в любой точке мире проинформируют о незапланированных изменениях по его маршруту.

На форуме обсуждались такие актуальные вопросы, как внедрение новых технологий покупки и оформления билетов на автобусные перевозки в Беларуси в 2020 году (как внутренние, так и международные рейсы), а также технологий для автовокзалов и перевозчиков; вопросы безопасности пассажиров и влияние цифровых технологий на организацию перевозок; эффективное взаимодействие автовокзалов и перевозчиков с онлайн-агрегаторами и другие.

Форум организован при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций и Белорусского союза транспортников.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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