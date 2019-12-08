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Какие психические расстройства часто встречаются у горожан

09.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большие города задают быстрый и не всегда контролируемый темп жизни. Одни адаптируются, а для других такая скорость превышает возможности организма. Как итог, дезадаптивная реакция в виде психических расстройств и стресса. Психолог Анастасия Тетерук рассуждает о самых частых психических расстройствах жителей больших городов.


Фото: pixabay.com

Депрессия. Это психическое расстройство, которое характеризуется длительным снижением настроения, расстройством сна, отсутствием аппетита и желания к активной деятельности, суицидальными намерениями. В депрессии человек негативно оценивает себя («я никчемный»), мир («окружающий мир лишен хорошего, уныл, жесток») и свое будущее («мои страдания и беды будут вечны, до конца жизни»).

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия распространена во всем мире и от нее страдает более 300 миллионов человек.

Тревожные расстройства. Страх — это естественная эмоция, которая сформировалась эволюционно, как реакция на угрозы жизни и здоровью. Однако многие чрезмерно беспокоятся по любому поводу, не имея рациональных причин и оснований для этого. Например, человек чрезмерно и постоянно беспокоится, что о нем подумают окружающие люди, поэтому никогда не заводит новые контакты. Или же несколько раз в день проверяет, насколько чисто вымыт пол, мебель, сантехника, поскольку смертельно боится чем-нибудь заразиться.

Тревожные расстройства начинаются тогда, когда человек теряет над собой контроль в повседневной деятельности. Это фобии; генерализованное тревожное расстройство; панические атаки; обессивно-компульсивные расстройства.

Синдром эмоционального выгорания. Данное расстройство затрагивает жителей больших городов, поскольку они постоянно много и интенсивно работают, часто в не самых благоприятных условиях. Особенно часто этот синдром встречается у работников сферы услуг, образования, медицины — у всех тех, кому необходимо интенсивно работать с людьми.

Зависимости. Жители больших городов страдают алкогольной, никотиновой, пищевой и игровой зависимостью, поскольку для них это самые быстрые и доступные способы справиться со стрессом или уйти от проблем.

Как оставаться психически здоровым в городе


Фото: unsplash.com

Спорт. Занятия физическими упражнениями снижают напряжение и стресс, улучшают настроение, сон и работоспособность. Выбор в городе огромный: тренажерные и фитнес-залы, бассейны и др.

Медитация. Массовое увлечение жителей больших городов медитацией и йогой хорошо для укрепления физического и психического здоровья. Нейрофизиологи из США пришли к выводу, что занятия медитацией и йогой улучшают работу мозга, помогают лучше контролировать свои эмоции.

Арт-терапия. Если просто, то арт-терапия — это лечение искусством. Когда человек занимается творчеством — рисует, лепит, танцует, то он проникается процессом, сосредотачивается на своих мыслях и чувствах. Это расслабляющая методика помогает безопасно и благотворно для себя выразить накопившееся эмоциональное напряжение.

Цифровой детокс. Практикуйте цифровой минимализм: контактируйте, по возможности, с гаджетами только при рабочей необходимости, а не как со средством отдохнуть и расслабиться. Перестаньте ежеминутно скролить ленты соцсетей. А вместо просмотра ТВ лучше займитесь спортом, творчеством или семьей.

Отдых за городом. Жителям городов стоит чаще выбираться за город, чтобы прогуляться в лесу или отдохнуть в деревне. Тишина помогает сфокусироваться на себе, привести мысли в порядок. Если у вас нет возможности выехать за черту города, отправляйтесь в парки. Добавьте в свою жизнь хоть небольшое единство с природой.

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Психолог Анастасия Тетерук рассуждает о самых частых психических расстройствах жителей больших городов.
 
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