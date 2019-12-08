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Пинск посетила делегация из Китая

09.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В качестве долгожданных и дорогих гостей Пинск принимал представителей китайского мегаполиса Сан Ян.

В апреле 2017 года у нас было подписано соглашение между горисполкомом и городом Сан Ян народного правительства провинции Хубэй о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Можно сказать, это был протокол о намерениях в рамках договоренности, заключенной Брестской областью с одним из центрально китайских регионов. Прошло время, однако соглашение не осталось на бумаге.



Как отметил, приветствуя гостей, первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов, несмотря на расстояние и наполнение экономик, всегда найдутся точки соприкосновения деловой инициативы в контексте укрепляющейся белорусско-китайской дружбы. Пинская сторона готова к этому. Того же мнения и руководитель делегации из Поднебесной заместитель председателя муниципального комитета г. Сан Ян Цзинбао Фан. Он приехал с коллегами для поиска и обсуждения совместных проектов.



В программу визита входило посещение ОАО «Полесье», ОАО «Пинский мясокомбинат» и производственного филиала ОАО «Савушкин продукт». Еще в ходе переговоров в горисполкоме, выяснилось что китайскую сторону заинтересовало производство аккумуляторов, машиностроение и деревообработка. Состоялся обмен необходимой информацией, что позволит продолжить консультации дистанционно.



Следующим шагом станет определение сфер взаимного интереса для упрочения двухсторонних внешнеэкономических связей.

В официальном приеме китайской делегации приняли участие заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский, управляющий делами горисполкома Игорь Берестень, и председатель горсовета депутатов Леонтий Лемешевский.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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В качестве долгожданных и дорогих гостей Пинск принимал представителей китайского мегаполиса Сан Ян. В апреле 2017 года у нас было подписано соглашение между...
 
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