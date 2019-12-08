Источник материала: Новости Волковыска

В пятницу премьер-министр Сергей Румас высказался по поводу выходных 31 декабря и 2 января. И если по 31-му правительство не согласилось с предложениями, то по 2 января остались вопросы. Будет ли перенос в 2020-м, или речь идет про выходные с 2021-го и в будущих годах? Onliner.by уточнил в Совете министров, о чем речь.

— Что касается 2 января, здесь ситуация другая: мы все равно отдыхаем, как правило, только потом придется отработать этот день. Поэтому вчера правительство внесло в Администрацию президента проект указа по этому вопросу, — говорил Сергей Румас, но не уточнял, о чем конкретно идет речь в указе. О закрепленном переносе с отработкой или же о том, чтобы сделать выходной без переноса рабочего дня.

— Да, речь идет о том, чтобы сделать выходной 2 января без переноса рабочего дня, — подтвердили в пресс-службе Совета министров и добавили, что указ сейчас проходит определенные процедуры согласования и пока нет информации о том, подписал его президент или нет.

Также пока неизвестно, будет ли ближайшее 2 января 2020 года выходным без отработки, или нам все-таки придется работать 4 января, как предусматривает график переноса рабочих дней на 2020 год.

Напомним, в будущем году часть праздников попадает на субботу или воскресенье. А поскольку у нас нет правила переноса таких дней на рабочие, это значит, что мы просто потеряем выходные из-за того, что 2020-й будет високосным, с 29 днями в феврале. Поэтому дни 9 мая и 7 ноября попадают на субботу, а 8 марта — на воскресенье. То есть в будущем году нам светит всего 6 дополнительных выходных.