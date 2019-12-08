США спустили на воду авианосец, названный в честь погибшего президента

Источник материала: Tut.by

Новейший американский авианосец типа «Джеральд Форд» (Gerald Ford) — «Джон Кеннеди» (John F. Kennedy, бортовой номер — CVN 79) — официально спущен на воду. Об этом сообщила в субботу пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries, HII, выполняющей строительство корабля, пишет ТАСС.



«Джеральд Форд"б систершип «Джона Кеннеди». Иллюстративное фото: wikipedia.org

«Авианосец «Джон Кеннеди» официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII Newport News Shipbuilding, расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Крестной матерью корабля стала дочь президента США Джона Кеннеди, Кэролайн Кеннеди», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в HII, резка первого листа стали для корабля состоялась в феврале 2011 года. «Авианосец «Джон Кеннеди» будет передан Военно-морским силам США в 2022 году», — сообщили в компании.

«Джон Кеннеди» является вторым авианосцем типа «Джеральд Форд». На нем установлена электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки палубных самолетов, позволяющая увеличить число вылетов на треть по сравнению с авианосцами предшествующего проекта Nimitz. Водоизмещение авианосца «Джон Кеннеди» достигает порядка 100 тыс. тонн, скорость — более 30 узлов. В состав палубной авиагруппы корабля входит более 75 самолетов. Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила 3,35 млрд долларов.