Семашко рассказал, как президенты решили проблему дискриминации белорусских продуктов в России

Источник материала: Ежедневник



фото: gorodvitebsk.by

Развязки по снятию ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию найдены, сообщил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко

Семашко прокомментировал некоторые итоги переговоров Лукашенко и Путина, которые накануне прошли в Сочи. Посол рассказал, что на встрече обсуждалась тема необоснованных, по мнению белорусской стороны, запретов на поставки продуктов в Россию. Семашко подкрепил свои слова статистикой: еще неделю назад действовали ограничения на поставки порядка 60 белорусских молокозаводов, около 40 мясокомбинатов, более 10 птицефабрик, а также предприятий рыбопереработки и по производству кормов.

Семашко заявил, что на переговорах президентам двух стран удалось найти взаимоприемлемое решение. Соответствующие поручения даны главам минсельхозпродов России и Беларуси – они должны оформить договоренности документально и закрепить в дорожной карте до следующей встречи президентов 20 декабря.

По словам Семашко, Путин «согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должно принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так". "И если паче чаяния спорные какие-то вопросы, то это должно выноситься наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. А, может быть, надо создать в Евразийской экономической комиссии какой-то такой орган. Но решили лучше пока на двоих", - цитирует посла БЕЛТА .