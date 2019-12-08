﻿ Минский турнир по MMA зажгли октагон-герлз. Получилось не хуже, чем в эротическом шоу Maruv. 21.by
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Минский турнир по MMA зажгли октагон-герлз. Получилось не хуже, чем в эротическом шоу Maruv

09.12.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 декабря в Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам New Fighting Generation 14. Однако повышенным вниманием у зрителей пользовались не только бойцы, но и девушки в купальниках и масках зайцев. Они сопровождали бойцов в октагон, объявляли раунды, участвовали в награждении, танцевали и дефилировали вокруг площадки.


Фото: vk.com/newfightinggeneration

В группе турнира «Вконтакте» появилось много фотографий с яркими октагон-герлз, а Андрей Ткачев опубликовал в сториз бэкстейдж из гримерки девушек. 

Кажется, что в последний раз в Минске так зажигали в октябре, когда концерт давала украинская певица Maruv.


Кадры со страницы instagram.com/andrey_tkachov

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Фото: vk.com/newfightinggeneration

Пришедшие на бои болельщики с удовольствием фотографировались с девушками-«зайцами» и нередко просили их открыть личико.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergey Bochkin (@skelqua) 6 Дек 2019 в 8:54 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @_markent_ 6 Дек 2019 в 11:10 PST

Метки в появившихся в Instagram материалах позволили отыскать некоторых из октагон-герлз. Вот, например, Юлия Иванова:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jυlια Ivαɴovα

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
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Объектами повышенного внимания на турнире стали девушки в откровенных купальниках и масках зайцев. Кажется, что в последний раз в Минске так зажигали в октябре,...
 
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