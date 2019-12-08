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Минский турнир по MMA зажгли октагон-герлз. Получилось не хуже, чем в эротическом шоу Maruv
Источник материала: Tut.by
6 декабря в Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам New Fighting Generation 14. Однако повышенным вниманием у зрителей пользовались не только бойцы, но и девушки в купальниках и масках зайцев. Они сопровождали бойцов в октагон, объявляли раунды, участвовали в награждении, танцевали и дефилировали вокруг площадки.
Кажется, что в последний раз в Минске так зажигали в октябре, когда концерт давала
Пришедшие на бои болельщики с удовольствием фотографировались с девушками-«зайцами» и нередко просили их открыть личико.
Метки в появившихся в Instagram материалах позволили отыскать некоторых из октагон-герлз. Вот, например, Юлия Иванова:
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