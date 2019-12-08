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Валерий Тихиня: «Беларусь станет правовым государством через 10-15 лет»

09.12.2019 12:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Валерий Тихиня: «Беларусь станет правовым государством через 10-15 лет»
Фото из открытых источников

Идея правового государства в Беларуси впервые на официальном уровне была провозглашена в Декларации о государственном суверенитете, принятой Верховным Советом БССР 27 июля 1990 г. На конституционном уровне эта идея закреплена в действующей Конституции Беларуси, 25-летие принятия которой страна отметила в марте 2019 г.

Валерий Тихиня: «Беларусь станет правовым государством через 10-15 лет»Но, как считает депутат Верховного Совета БССР XII созыва, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор юридических наук, профессор Валерий ТИХИНЯ, между провозглашением идеи о правовом государстве и ее реализацией - дистанция огромного размера.

- Когда, на ваш взгляд, у нас будет построено правовое государство, провозглашенное белорусской Конституцией?

- Как мне представляется, в Беларуси это произойдет как минимум через 10-15 лет. Когда речь идет о правовом государстве, то имеется в виду не просто наличие в нем соответствующих законов и иных нормативных актов. Правовое государство предполагает, прежде всего, верховенство права, в соответствии с которым законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией, обладающей высшей юридической силой в государстве. При верховенстве права недопустимы произвол и субъективизм, а также злоупотребление правом. Верховенство права создает необходимые условия для стабильности правового порядка в обществе и государстве.

В правовом государстве правовая законность не может носить половинчатый характер (она либо есть, либо ее нет). Третьего здесь не дано.

Беззаконие будет иметь место в том государстве, в котором процветают правовая безграмотность и правовое бескультурье. Можно создать хорошие законы, но если их не будут знать наши граждане и эти законы не будут ими соблюдаться - правового государства нам не построить.

Разделение властей

- Каким еще другим требованиям, по вашему мнению, должно отвечать правовое государство в современном мире?

- В правовом государстве, к построению которого стремится наша республика, должны действовать принципы разделения властей, взаимной ответственности, судебной защиты прав личности и некоторые другие принципы.

Социальную основу правового государства составляет зрелое гражданское общество, формирование которого в современных условиях становится одной из актуальных задач Беларуси.

- Сегодня дискуссионным остается вопрос о соотношении таких понятий, как «демократия» и «законность».

- Демократия в правовом государстве не имеет ничего общего с распущенностью, безответственностью, игнорированием норм права. Мы всегда должны помнить, что демократия вне закона - это анархия. Не будет законности - не будет и демократии. Вместе с тем право в современном обществе должно позволять гражданам критиковать государственных служащих и иных должностных лиц. Оно должно также охранять право граждан на инакомыслие, которое в правовом государстве не считается нарушением права.

- Вы отметили, что важнейшим принципом формирования правового государства является принцип разделения властей. Что это означает?

- Разделение властей - важнейший принцип правового государства, одно из достижений человеческой цивилизации. Согласно статье 6 Конституции Республики Беларусь государственная власть реализуется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Основной смысл принципа разделения властей состоит в том, что необходимо рассредоточить в разумных пределах осуществление важнейших функций государства между отдельными ветвями власти.

В правовом государстве все три ветви власти призваны сдерживать и уравновешивать друг друга. Все они должны быть одинаково подчинены правовому закону, в этом основа их единства. Обострение отношений между этими ветвями власти может ослабить и даже парализовать управление обществом и государством.

Принцип разделения властей не предполагает, как утверждают некоторые ученые-юристы, создания так называемой «китайской стены» между тремя ветвями власти. Каждая ветвь власти в правовом государстве должна быть сильной. В обстановке неуважительного отношения к закону государственная власть не может нормально функционировать.

Взаимная ответственность

- Что означает принцип взаимной ответственности для правового государства?

- То, что не только гражданин должен перед государством нести юридическую ответственность за нарушение закона, но и государство должно отвечать перед своими гражданами за невыполнение им взятых на себя обязательств. Так, во время рассмотрения в Конституционном Суде Республики Беларусь дела о выкупе государством у граждан облигаций целевого займа Суд, удовлетворяя требования заявителей, напомнил Совету Министров и Национальному банку Беларуси о том, что государству во взаимоотношениях со своими гражданами необходимо строго соблюдать принцип взаимной ответственности государства перед гражданином и гражданина перед государством.

Как мне представляется, для усиления контроля за соблюдением прав и свобод граждан в Беларуси следует учредить должность уполномоченного по правам человека. Такая должность утверждена во многих странах мира, и, как показала правоприменительная практика, данный институт успешно функционирует.

В заключение хотел бы сказать, что идею правового государства следовало бы в Беларуси провозгласить на государственном уровне в качестве общенациональной идеи.

 
 
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Правовое государство. Каким ему быть в Беларуси?
 
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