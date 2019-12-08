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Власти хотят повысить пособия на детей. Кто сможет претендовать на прибавку

09.12.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят пересмотреть некоторые пособия при рождении детей. Об этом сегодня сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на круглом столе по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в сфере народонаселения. В ведомстве пояснили, что речь идет о том, чтобы увеличить размер пособия на тех детей, которые родится не позже 3−4 лет после появления предыдущего ребенка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минтруда поясняют, что предлагают ввести эти изменения для того, чтобы стимулировать рожать белорусок с небольшим перерывом между первым и последующими детьми. Предлагается увеличить пособие на второго и последующих детей, если они родятся в промежутке до 3−4 лет после появления первого ребенка.

На сколько может вырасти пособие, пока не сообщается. В Минтруда уточняют, что пока вопрос пересмотра пособия обсуждается, конкретные решения по этому вопросу не приняты.

 
 
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В Беларуси хотят пересмотреть некоторые пособия при рождении детей. В ведомстве пояснили, что речь идет о том, чтобы увеличить размер пособия на тех детей, которые...
 
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