Власти хотят повысить пособия на детей. Кто сможет претендовать на прибавку

Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят пересмотреть некоторые пособия при рождении детей. Об этом сегодня сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на круглом столе по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в сфере народонаселения. В ведомстве пояснили, что речь идет о том, чтобы увеличить размер пособия на тех детей, которые родится не позже 3−4 лет после появления предыдущего ребенка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минтруда поясняют, что предлагают ввести эти изменения для того, чтобы стимулировать рожать белорусок с небольшим перерывом между первым и последующими детьми. Предлагается увеличить пособие на второго и последующих детей, если они родятся в промежутке до 3−4 лет после появления первого ребенка.

На сколько может вырасти пособие, пока не сообщается. В Минтруда уточняют, что пока вопрос пересмотра пособия обсуждается, конкретные решения по этому вопросу не приняты.