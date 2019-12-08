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В Светлогорском районе в аварии с УАЗом и микроавтобусом пострадали пять человек
Источник материала: Tut.by
В Светлогорском районе столкнулись УАЗ и микроавтобус Mercedes. Пять человек пострадали,
ДТП произошло утром 9 декабря в трех километрах от деревни Страковичи. В результате в УАЗе оказался зажат человек. Спасатели освободили мужчину и передали медикам.
Еще четверо пострадавших самостоятельно покинули транспортные средства. Они тоже в больнице.
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ДТП произошло утром 9 декабря в трех километрах от деревни Страковичи.
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