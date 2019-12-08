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Вот как будут выглядеть таунхаусы для многодетных в Соколе

09.12.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Сокол, который официально считается частью Минска, построят квартал для многодетных семей. Застройщик показал, какими будут таунхаусы, которые там появятся.


Изображения: УКС «Запад»

Проект квартала сейчас разрабатывают, он будет состоять из домов усадебного типа — их будет порядка 70. Они разместятся в частном секторе поселка Сокол (на карте место будущей стройки выделено красным).

На сайте УКС «Запад» появились рендеры домов. Застройщик объясняет, какими они будут.

Общая площадь жилых блокированных домов на две квартиры будет варьироваться от 199 до 277 квадратных метров. Общая площадь одноквартирных домов — около 139 «квадратов».

Вот как будут выглядеть дома.









Застройка обеспечена инженерно-транспортной инфраструктурой. Проект начнут реализовывать в 2020 году.

«Строительство будет осуществляться для многодетных семей по направлениям администраций районов Минска», — отмечает УКС.

Все это задумано в госпрограмме «Строительство жилья» на 2016 — 2020 годы.

Первые таунхаусы для многодетных семей под Минском в этом году построили в Острошицком городке. Ключи от домов новоселам вручили в июле.

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Теги: Минск
 
 
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Общая площадь жилых блокированных домов на две квартиры будет варьироваться от 199 до 277 квадратных метров. Общая площадь одноквартирных домов - около 139...
 
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