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От медсестер до директоров и водителей. Топ-10 самых востребованных профессий в Минске

09.12.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на конец ноября было зарегистрировано больше 22 тысяч вакансий. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники востребованы больше всего в столице.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

На 1 декабря уровень безработицы в Минске составлял 0,1%. При этом в столице зарегистрировано 22,04 тысячи вакансий (месяцем ранее - 20,5 тысячи). При этом 13,2 тысячи предложений нанимателей было для рабочих (месяц назад - около 13 тысяч). 

Больше всего в Минске не хватает инженеров, специалистов, медсестер и поваров. Также требуются учителя, экономисты, санитарки, штукатуры и прочие работники.

 

За январь-ноябрь этого года в минскую службу занятости обратилось больше 14 тысяч человек. Почти 6 тысяч из них — официальные безработные. На постоянную или временную работу больше 8,6 тысячи из обратившихся.

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Теги: Минск
 
 
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