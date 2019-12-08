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От медсестер до директоров и водителей. Топ-10 самых востребованных профессий в Минске
Источник материала: Tut.by
В Минске на конец ноября было зарегистрировано больше 22 тысяч вакансий. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники востребованы больше всего в столице.
На 1 декабря уровень безработицы в Минске составлял 0,1%. При этом в столице зарегистрировано 22,04 тысячи вакансий (месяцем
Больше всего в Минске не хватает инженеров, специалистов, медсестер и поваров. Также требуются учителя, экономисты, санитарки, штукатуры и прочие работники.
За январь-ноябрь этого года в минскую службу занятости обратилось больше 14 тысяч человек. Почти 6 тысяч из них — официальные безработные. На постоянную или временную работу больше 8,6 тысячи из обратившихся.
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Мы посмотрели, каких специалистов ищут в столице.
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