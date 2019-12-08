В первые дни зимы в сельском Доме культуры п. Октябрьский прошел внутриклубный турнир «Танцуй за RESPECT».

Турнир объединил ребят из студии танца «RESPECT», филиалы которой почти три года работают в агрогородке Слобода, поселке Октябрьском, городах Смолевичи и Минск. Почти 150 юных танцоров соревновались в двух номинациях: спортивные и современные танцы. Все участники состязались в возрастных категориях согласно продолжительности обучения в студии. Поддержать своих красивых и талантливых деток пришли родители, бабушки и дедушки, а также близкие и друзья.





— Я очень рада приветствовать всех своих танцоров на этой сцене, — открыла турнир руководитель студии Лилия Кандратьева. — Спасибо родителям, за то, что поддерживаете своих детей в их желании танцевать, помогаете им развиваться и совершенствоваться. Ребята, помните, что, кто бы сегодня не победил, вы все равно большие молодцы.

Борьба за место на пьедестале развернулась серьезная. Каждый участник старался покорить судей своим обаянием, доброй улыбкой и, конечно же, танцем. Кубками и медалями победителей в номинации «Спортивные танцы» награждены Илона Порошкова, Дарья Мультан, Евгений Толкач, Ксения Лазарчук, Ульяна Прокопович, Дарья Лазарчук, Алина Прокопович. В номинации «Современные танцы» лучшими стали Юлия Кочеткова, Виолетта Крес, Анастасия Аркатова, Арина Сагирова, Владимир Овсов, Роман Бегунович, Артем Четверня, Екатерина Курсевич, Алена Буднева, Каролина Гончаренко, Елизавета Скадорва и Дарья Чубукина. Остальные участники турнира также были награждены памятными дипломами.

Впереди у ребят новые турниры, фестивали и творческие встречи. Пожелаем им удачи.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.