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Лукашенко поздравил Пиотровского с 75-летием
09.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил директора Государственного Эрмитажа (Россия) Михаила Пиотровского с 75-летием, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В своем поздравлении Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет возглавляемый Пиотровским уникальный музейный комплекс отвечает высоким требованиям времени и остается ведущим учреждением мирового уровня.
«Вы успешно реализуете себя как на профессиональном поприще, так в общественно-политической жизни. Ваши знания и опыт в деле сохранения и популяризации национального достояния, исторических и современных ценностей своего народа по праву признаны на родине и за рубежом», – говорится в поздравлении.
Лукашенко обратил также внимание, что в Беларуси Пиотровского знают и уважают как талантливого ученого, известного искусствоведа и замечательного человека.
«Убежден, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и обогащению культурного диалога между нашими народами», – подчеркнул белорусский лидер.
Михаил Пиотровский
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Президент Беларуси отметил, что возглавляемый Михаилом Пиотровским уникальный музейный комплекс отвечает высоким требованиям времени и остается ведущим...
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