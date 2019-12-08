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Лукашенко поздравил Пиотровского с 75-летием

09.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил директора Государственного Эрмитажа (Россия) Михаила Пиотровского с 75-летием, сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

В своем поздравлении Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет возглавляемый Пиотровским уникальный музейный комплекс отвечает высоким требованиям времени и остается ведущим учреждением мирового уровня. 

«Вы успешно реализуете себя как на профессиональном поприще, так в общественно-политической жизни. Ваши знания и опыт в деле сохранения и популяризации национального достояния, исторических и современных ценностей своего народа по праву признаны на родине и за рубежом», – говорится в поздравлении. 

Лукашенко обратил также внимание, что в Беларуси Пиотровского знают и уважают как талантливого ученого, известного искусствоведа и замечательного человека. 

«Убежден, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и обогащению культурного диалога между нашими народами», – подчеркнул белорусский лидер. 

Михаил Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Армении в семье знаменитых востоковедов Бориса и Рипсимэ Пиотровских. В 1992 году Михаил Пиотровский возглавил Эрмитаж. 



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Президент Беларуси отметил, что возглавляемый Михаилом Пиотровским уникальный музейный комплекс отвечает высоким требованиям времени и остается ведущим...
 
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