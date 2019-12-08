Лукашенко поздравил Пиотровского с 75-летием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил директора Государственного Эрмитажа (Россия) Михаила Пиотровского с 75-летием, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В своем поздравлении Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет возглавляемый Пиотровским уникальный музейный комплекс отвечает высоким требованиям времени и остается ведущим учреждением мирового уровня.

«Вы успешно реализуете себя как на профессиональном поприще, так в общественно-политической жизни. Ваши знания и опыт в деле сохранения и популяризации национального достояния, исторических и современных ценностей своего народа по праву признаны на родине и за рубежом», – говорится в поздравлении.

Лукашенко обратил также внимание, что в Беларуси Пиотровского знают и уважают как талантливого ученого, известного искусствоведа и замечательного человека.

«Убежден, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и обогащению культурного диалога между нашими народами», – подчеркнул белорусский лидер.