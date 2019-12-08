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Беларусь в рейтинге человеческого развития поднялась на 50-е место — ПРООН

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь в рейтинге человеческого развития поднялась на 50-е место — ПРООН

Отчет ПРООН о человеческом развитии — 2019 «За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня» представлен сегодня в Минске. Беларусь в глобальном рейтинге поднялась на 50-е место, передает корреспондент БЕЛТА.

«Беларусь в глобальном рейтинге человеческого развития поднялась на три позиции и сейчас делит 50-е место с Казахстаном среди 189 стран. Перед ней разместилась Россия, позади — некоторые страны региона. То есть Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития», — сказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Отчет ПРООН о человеческом развитии — 2019 «За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня» представлен сегодня в Минске. Беларусь...
 
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