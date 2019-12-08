Все персонажи из «Холодного сердца» оказались гигантами

Источник материала: Tut.by

Снеговик по имени Олаф из мультфильма « Холодное сердце » оказался намного выше, чем можно было предположить. Об этом со ссылкой на The Daily Dot пишет издание Media Leaks.

Пользователь Twitter с ником actuallymaxie решил выяснить, какого роста персонаж, и ввел соответствующий запрос в Google. Ответ его, мягко говоря, удивил: оказалось, что рост Олафа составляет 5 футов и 4 дюйма, или 165 сантиметров. Твит быстро стал вирусным, набрав больше 89 тысяч лайков и 17 тысяч репостов:





Для многих фанатов мультфильма эта информация стала неожиданной. Некоторые задались вопросом: если рост Олафа больше полутора метров, то какой же рост у других героев истории?