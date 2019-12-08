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Все персонажи из «Холодного сердца» оказались гигантами
Источник материала: Tut.by
Снеговик по имени Олаф из мультфильма «
Пользователь Twitter с ником actuallymaxie решил выяснить, какого роста персонаж, и ввел соответствующий запрос в Google. Ответ его, мягко говоря, удивил: оказалось, что рост Олафа составляет 5 футов и 4 дюйма, или 165 сантиметров. Твит быстро стал вирусным,
Для многих фанатов мультфильма эта информация стала неожиданной. Некоторые задались вопросом: если рост Олафа больше полутора метров, то какой же рост у других героев истории?
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