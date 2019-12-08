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Что, снова мультик? Стал известен лидер минского проката

09.12.2019 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY делится пятеркой лидеров кинопроката за прошедшую неделю. Оказывается, в первые дни зимы сразу во всех кинотеатрах Минска горожане активнее всего смотрели одни и те же пять картин. Вы уже наверняка догадались, что на первой строчке? Спойлер: это мультик. Совет: вам срочно нужно его увидеть.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 25 ноября — 1 декабря  

SilverScreen

1. Холодное сердце 2
2. Рождество на двоих
3. Ford против Ferrari
4. Достать ножи
5. Сиротский Бруклин

«КиноМинска»

1. Холодное сердце 2
2. Ford против Ferrari
3. Рождество на двоих
4. Достать ножи
5. Сиротский Бруклин

Falcon Club Бутик Кино

1. Холодное сердце 2
2. Достать ножи
3. Ford против Ferrari
4. Сиротский Бруклин
5. Рождество на двоих

«АртКинотеатр»

1. Холодное сердце 2
2. Достать ножи
3. Ford против Ferrari
4. Рождество на двоих
5. Сиротский Бруклин

Мультфильм недели — «Холодное сердце 2»


Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Когда: до 22 декабря

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

Купить билет

В Сети только и разговоров, что о сиквеле «Холодного сердца» — а это, между прочим, кассовый лидер в минских кинотеатрах уже вторую неделю подряд. В продолжении популярного мультфильма главные героини отправляются в опасное путешествие, чтобы разгадать тайну своего рождения и спасти родное королевство.

Представьте, что клип на трек Into the Unknown, которую в мультфильме исполняет главная героиня Эльза (а на самом деле — актриса Индина Мензел), за шесть дней собрал более 19 миллионов просмотров на YouTube. Эта композиция продолжает тему, связанную с оскароносным хитом Let It Go из первой части «Холодного сердца».

Посмотрите-послушайте, если еще не:

Не устаем напоминать, что тизер анимации стал самым популярным анимационным трейлером в истории за первые 24 часа. Поэтому только ленивые не пророчили второму «Холодному сердцу» удачную прокатную историю — что, собственно, и вышло. В мировом прокате, к слову, мультик тоже снова в лидерах.

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Война токов»


Кадр из фильма «Война токов»

Когда: до 15 декабря

Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Октябрь», «Пионер», «Ракета»

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

Вы могли и не заметить, что в прошлый четверг в прокат вышла «Война токов». В топы кинотеатров она не попала, поэтому расскажем о ней для тех, кто согласен, что за противостоянием гениев в кино всегда чертовски любопытно наблюдать. Что интересно, в премьере в Эдисона переодевается Камбербэтч, за которым уже закрепился образ саркастичного умника — и это уже как минимум повод сходить в кино. Если после научно-популярной «Игры в имитацию» фанаты Бенедикта дружно пошли учить математику, ставим на то, что после «Войны токов» они точно вгрызутся в учебники по физике. Любопытно, что одним из продюсеров фильма выступил Тимур Бекмамбетов, так что впору писать, что у картины, вообще-то, русские корни. Может, еще и белорусские найдутся — если что, мы напишем.

Полный график кинопремьер Минска

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Теги: Минск
 
 
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Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY делится пятеркой лидеров кинопроката за прошедшую неделю. Оказывается, в первые дни зимы сразу во всех кинотеатрах Минска...
 
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