Что, снова мультик? Стал известен лидер минского проката

Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY делится пятеркой лидеров кинопроката за прошедшую неделю. Оказывается, в первые дни зимы сразу во всех кинотеатрах Минска горожане активнее всего смотрели одни и те же пять картин. Вы уже наверняка догадались, что на первой строчке? Спойлер: это мультик. Совет: вам срочно нужно его увидеть.





Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Когда: до 22 декабря Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 5,50 рубля Купить билет

В Сети только и разговоров, что о сиквеле «Холодного сердца» — а это, между прочим, кассовый лидер в минских кинотеатрах уже вторую неделю подряд. В продолжении популярного мультфильма главные героини отправляются в опасное путешествие, чтобы разгадать тайну своего рождения и спасти родное королевство.

Представьте, что клип на трек Into the Unknown, которую в мультфильме исполняет главная героиня Эльза (а на самом деле — актриса Индина Мензел), за шесть дней собрал более 19 миллионов просмотров на YouTube. Эта композиция продолжает тему, связанную с оскароносным хитом Let It Go из первой части «Холодного сердца».

Посмотрите-послушайте, если еще не:

Не устаем напоминать, что тизер анимации стал самым популярным анимационным трейлером в истории за первые 24 часа. Поэтому только ленивые не пророчили второму «Холодному сердцу» удачную прокатную историю — что, собственно, и вышло. В мировом прокате, к слову, мультик тоже снова в лидерах.



Кадр из фильма «Война токов»

Когда: до 15 декабря Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Октябрь», «Пионер», «Ракета» Сколько: от 5 рублей Купить билет

Вы могли и не заметить, что в прошлый четверг в прокат вышла «Война токов». В топы кинотеатров она не попала, поэтому расскажем о ней для тех, кто согласен, что за противостоянием гениев в кино всегда чертовски любопытно наблюдать. Что интересно, в премьере в Эдисона переодевается Камбербэтч, за которым уже закрепился образ саркастичного умника — и это уже как минимум повод сходить в кино. Если после научно-популярной «Игры в имитацию» фанаты Бенедикта дружно пошли учить математику, ставим на то, что после «Войны токов» они точно вгрызутся в учебники по физике. Любопытно, что одним из продюсеров фильма выступил Тимур Бекмамбетов, так что впору писать, что у картины, вообще-то, русские корни. Может, еще и белорусские найдутся — если что, мы напишем.

