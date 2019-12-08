Белоконев освобожден от должности начальника Генштаба

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега Белоконева.





Соответствующее решение содержится в указе президента N439 и принято в связи с тем, что глава Генштаба был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания.

Кроме того, Белоконев уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Согласно белорусскому законодательству, депутат Палаты представителей не может занимать другие государственные должности.