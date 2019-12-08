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Белоконев освобожден от должности начальника Генштаба

09.12.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега Белоконева.

Белоконев освобожден от должности начальника Генштаба

Соответствующее решение содержится в указе президента N439 и принято в связи с тем, что глава Генштаба был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания.

Кроме того, Белоконев уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Согласно белорусскому законодательству, депутат Палаты представителей не может занимать другие государственные должности.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега...
 
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