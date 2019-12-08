Всего 3 обращения поступило в Могоблисполком на «горячую линию» по вопросу качества оказания услуг учреждениями спорта и туризма

В Могилевском облисполкоме 25-29 ноября было организовано проведение горячей телефонной линии по изучению мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями спорта и туризма. Жителям Приднепровского края предоставили возможность высказать свое мнение об организации работы по физическому воспитанию молодежи, о пропаганде здорового образа жизни, возможностях занятий в спортивных кружках и секциях, создании условий для самостоятельных занятий спортом. Также граждане могли оставить замечания и предложения по улучшению работы в данном направлении.
Как сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома, активность граждан была весьма невысокой. Всего поступило 3 звонка от жителей Могилевской области.
Так, шкловчанка отметила, что в связи со строительством спортивных объектов в городе значительно вырос уровень оказания услуг в данной сфере. Она выразила личную благодарность тренеру по силовой борьбе Сергею Рогонову за высокий профессионализм в работе.
В связи с отсутствием спортивного стадиона в Быхове житель данного населенного пункта обратился с просьбой об устройстве беговых дорожек, установке спортивных тренажеров.
От жителя Горок поступили предложения об организации спортивных кружков и секций по занятию шашками, шахматами, настольному теннису, гиревому спорту, катанию на коньках на открытых площадках.
Замечания граждан по качеству предоставляемых услуг учреждениями спорта и туризма, а также их предложения по улучшению работы в данном направлении сформированы в отдельный перечень и, по поручению руководства облисполкома, направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики
С результатами рассмотрения обращений, поступивших на «горячую линию», можно будет ознакомиться