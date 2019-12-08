Всего 3 обращения поступило в Могоблисполком на «горячую линию» по вопросу качества оказания услуг учреждениями спорта и туризма

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевском облисполкоме 25-29 ноября было организовано проведение горячей телефонной линии по изучению мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями спорта и туризма. Жителям Приднепровского края предоставили возможность высказать свое мнение об организации работы по физическому воспитанию молодежи, о пропаганде здорового образа жизни, возможностях занятий в спортивных кружках и секциях, создании условий для самостоятельных занятий спортом. Также граждане могли оставить замечания и предложения по улучшению работы в данном направлении.

Как сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома, активность граждан была весьма невысокой. Всего поступило 3 звонка от жителей Могилевской области.

Так, шкловчанка отметила, что в связи со строительством спортивных объектов в городе значительно вырос уровень оказания услуг в данной сфере. Она выразила личную благодарность тренеру по силовой борьбе Сергею Рогонову за высокий профессионализм в работе.

В связи с отсутствием спортивного стадиона в Быхове житель данного населенного пункта обратился с просьбой об устройстве беговых дорожек, установке спортивных тренажеров.

От жителя Горок поступили предложения об организации спортивных кружков и секций по занятию шашками, шахматами, настольному теннису, гиревому спорту, катанию на коньках на открытых площадках.

Замечания граждан по качеству предоставляемых услуг учреждениями спорта и туризма, а также их предложения по улучшению работы в данном направлении сформированы в отдельный перечень и, по поручению руководства облисполкома, направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».