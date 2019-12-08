Какие продукты питания белорусы любят больше? Гран-при «Народной марки» у брестчан!

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в 7-ой раз выбрали лучшие продовольственные бренды. Победителей определили путем народного голосования в рамках Премии потребительского признания «Народная марка». Гран-при продовольственных товаров в очередной раз завоевала продукция компании «Савушкин продукт», победившая также в 6 основных категориях: традиционные молочные продукты, йогурты, творожные десерты, твердые сыры, творожные сыры и плавленые.





Народное голосование длилось около месяца. Организаторы премии распространили около 2 млн анкет и опросили почти 3 тыс. человек во всех регионах страны. Вопросы не содержали вариантов ответов – респонденты сами без подсказок вспоминали и называли свои любимые торговые марки.

Самым любимым среди всех производителей продуктов питания белорусы назвали «Савушкин продукт», который с огромным численным отрывом – более чем в 5 раз – обошел другие торговые марки, представленные на рынке страны, получив почти 22% голосов. Продукцию компании выбрал каждый пятый участник голосования. В число популярных и уважаемых также вошли производители шоколада, конфет, муки, рыбных изделий и цыплят-бройлеров.

Помимо Гран-при, лучшие продукты питания выбирали также по 61 категории. «Савушкин продукт» стал абсолютным лидером, победив в 6-ти основных категориях молочных продуктов. Так, в номинации «Традиционные молочные продукты» за продукцию компании отдали голоса 39,5% респондентов. Йогурты «Савушкина» выбрали более половины проголосовавших – 57%. Твердые сыры брестского производителя, выпускаемого под брендом «Брест-Литовск», набрали более 42% голосов опрошенных. Плавленые сыры, молочные и творожные десерты обладателя гран-при также одержали победу более чем с двукратным отрывом от ближайших конкурентов.

На рынок творожных сыров «Савушкин продукт» вышел в 2019 году, выпустив два вида сыра в данной категории. Но это не помешало быстро завоевать любовь потребителей, получив ни много ни мало 53,93% голосов участников опроса.





«Народная марка» – это единственный белорусский конкурс, где нет профессионального жюри, а потребители сами выбирают своих фаворитов среди производителей. Свои же предпочтения они отдают тем, кому доверяют и кого могут рекомендовать своим близким. Компания «Савушкин продукт» по праву может гордиться тем, что на протяжении всего периода проведения премии «Народная Марка» белорусский потребитель отмечает ее продукцию высшими наградами, включая Гран-при. А награды нашей премии – это подтверждение того, что продукцию «Савушкин продукт» можно покупать с уверенностью», – отметила Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси, продюсер Премии «Народная Марка», член Межведомственного совета по рекламе при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, член Координационного Совета по рекламе стран СНГ.

Премия «Народная марка» вручалась в этом году в Беларуси в 7-ой раз. Основная цель проекта – определять и поощрять лучшие бренды в разных товарных категориях, представленных на территории Беларуси. Опрос проводился во всех регионах по репрезентативной выборке, учитывающей портрет белорусского покупателя. Так, около 62% респондентов составили женщины, а 38% – мужчины. Наибольшую долю опрошенных (37,2%) составили потребители в возрасте от 25 до 34 лет. Почти 33,7 % участников голосования имеют среднемесячный заработок в пределах 700-1000 рублей, 73% – получили высшее образование.