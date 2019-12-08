Гречка на 18%, яблоки на 45%. Как жить, когда все дорожает?

За последний, год, например, по мнению чиновников, цены выросли на 5%. А по мнению простых людей? Что делать, если цены ползут вверх? Сейчас разберемся.

пишет Белсат. Социально значимые товары подорожали за год в среднем на 9-10%, а некоторые и больше. Например, рыбные полуфабрикаты – на 12-13%, гречневая крупа – на 18%, а яблоки – на 45%. Инфляция у бедных людей отличается от средней почти вдвое,Белсат. Социально значимые товары подорожали за год в среднем на 9-10%, а некоторые и больше. Например, рыбные полуфабрикаты – на 12-13%, гречневая крупа – на 18%, а яблоки – на 45%.





Ирина вспоминает время, когда на 100 рублей можно было наполнить едой холодильник. Сейчас так уже не получается. На семью из трех человек уходит минимум 400 рублей в месяц.





«Когда я уходила в декретный, простая маечка для ребенка стоила от 5 рублей. Сейчас она стоит минимум 15», – возмущается молодая мама Ирина Хотина.









Средний белорус основную часть зарплаты тратит на еду. Согласно официальной статистике, это около 40%, а согласно наблюдениями независимых экспертов – 40-80%, в зависимости от благосостояния конкретного человека. Поэтому рост цен на продукты замечают все, а рост цен на одежду или обувь – далеко не каждый.





Если продукты дорожают, типичная стратегия поведения – начать на них экономить. Но экономить можно по-разному. Набирать более дешевых сосисок – или более дешевых круп. И для кошелька и для здоровья крупа полезнее. Эксперты также не советуют приобретать продукты в кулинарии – кажется, что одна котлета стоит дешево, но за счет двух-трех уже можно приготовить дома ужин на два дня.





«Наши деньги идут на поддержание текущей жизнедеятельности, – рассказывает финансовый консультант Светлана Мурашко, – но мы совершенно не инвестируем в будущее – это образование. И вовсе не вкладываемся в свою энергию жизни, яркость жизни – это отдых и развлечения».





На образование белорусы тратят в среднем всего около 1% доходов, а на отдых – около 5%. Зато 5,5% – на алкоголь и табак. Но чтобы зарабатывать больше, следует инвестировать в образование. Даже уборщик, который знает, как работать с машинами для мытья пола или сдувания листьев, будет зарабатывать более уборщика, который видел только метлу.









В ситуации, когда продукты ежегодно дорожают на 5%, а некоторые – на 45%, сбережения – путь в нищету. Ведь экономить бесконечно – невозможно. Начните вести хотя бы самый простой учет финансов – так вы поймете, куда уходят деньги. Вкладывайтесь в образование в своей профессии или попробуйте изменить сферу – это поможет повысить зарплату. Экономьте на дорогой и вредной пищи – так одновременно вы сэкономите на лекарствах.



