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Гречка на 18%, яблоки на 45%. Как жить, когда все дорожает?
Источник материала: Партизан
Государственные статистики ежемесячно публикуют Индекс потребительских цен – попросту говоря, рассказывают, насколько все подорожало.
24tv.ua
За последний, год, например, по мнению чиновников, цены выросли на 5%. А по мнению простых людей? Что делать, если цены ползут вверх? Сейчас разберемся.
Инфляция у бедных людей отличается от средней почти вдвое,
Ирина вспоминает время, когда на 100 рублей можно было наполнить едой холодильник. Сейчас так уже не получается. На семью из трех человек уходит минимум 400 рублей в месяц.
«Когда я уходила в декретный, простая маечка для ребенка стоила от 5 рублей. Сейчас она стоит минимум 15», – возмущается молодая мама Ирина Хотина.
Средний белорус основную часть зарплаты тратит на еду. Согласно официальной статистике, это около 40%, а согласно наблюдениями независимых экспертов – 40-80%, в зависимости от благосостояния конкретного человека. Поэтому рост цен на продукты замечают все, а рост цен на одежду или обувь – далеко не каждый.
Если продукты дорожают, типичная стратегия поведения – начать на них экономить. Но экономить можно по-разному. Набирать более дешевых сосисок – или более дешевых круп. И для кошелька и для здоровья крупа полезнее. Эксперты также не советуют приобретать продукты в кулинарии – кажется, что одна котлета стоит дешево, но за счет двух-трех уже можно приготовить дома ужин на два дня.
«Наши деньги идут на поддержание текущей жизнедеятельности, – рассказывает финансовый консультант Светлана Мурашко, – но мы совершенно не инвестируем в будущее – это образование. И вовсе не вкладываемся в свою энергию жизни, яркость жизни – это отдых и развлечения».
На образование белорусы тратят в среднем всего около 1% доходов, а на отдых – около 5%. Зато 5,5% – на алкоголь и табак. Но чтобы зарабатывать больше, следует инвестировать в образование. Даже уборщик, который знает, как работать с машинами для мытья пола или сдувания листьев, будет зарабатывать более уборщика, который видел только метлу.
В ситуации, когда продукты ежегодно дорожают на 5%, а некоторые – на 45%, сбережения – путь в нищету. Ведь экономить бесконечно – невозможно. Начните вести хотя бы самый простой учет финансов – так вы поймете, куда уходят деньги. Вкладывайтесь в образование в своей профессии или попробуйте изменить сферу – это поможет повысить зарплату. Экономьте на дорогой и вредной пищи – так одновременно вы сэкономите на лекарствах.
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Государственные статистики ежемесячно публикуют Индекс потребительских цен – попросту говоря, рассказывают, насколько все подорожало.
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