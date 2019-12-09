Источник материала: Новости Волковыска

Госдеп США опубликовало статистику отказов в визах США для граждан разных стран за 2019 год. В статистике учитывались только визы типа B для деловых и туристических поездок.

Среди обратившихся за американской визой беларусов отказ получают в 22% случаев, свидетельствуют данные статистики Госдепа США.

Примерно такая же доля отказов у британцев (21,05%), ирландецев (22,69%) и граждан Монако (22,22%).

Из всех стран-соседок самый низкий процент отказов у Польши – 2,76%. Напомним, что в ноябре 2019 года США и вовсе отменили визы для граждан Польши. Среди граждан Латвии, обратившихся за американскими визами, отказы получают 18,98%, Литвы – 18,67%, России – 15,19%. Наибольшее количество отказов – у граждан Украины – 45,06%.

100%-й отказ получили жители Северной Кореи и Республики Палау. Граждане этих стран не получили виз вообще. За ними следуют Ливия (89,05% отказов) и Иран (86,58%).

Охотнее всего США выдавали визы гражданам Папуа-Новой Гвинеи (1,74% отказов) и Аргентины (2,07%).

Американские власти не комментирует по каким причинам они отказывают заявителям в получении того или иного типа виз. При этом в посольстве говорят, что можно попробовать подавать на визу повторно.

Напомним, что для Беларуси консульский сбор за туристическую визу составляет 160 долларов США.