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Беларусь вошла в топ-50 человеческого развития

10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Движение вверх. Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге человеческого развития. За год страна поднялась на три пункта, передает «МИР 24».

Теперь она вместе с Казахстаном делит 50-е место. Беларусь включили в группу государств с очень высоким уровнем развития. Во многом улучшение связано с ростом продолжительности жизни – сегодня она почти достигла 75-и лет.

«Рост заработной платы населения, продолжительности жизни и доступ к образованию дало такой эффект. Но есть и проблемы. Это роль женщин на рынке труда», – отмечает постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.        

Соседка Беларуси – Россия – и в рейтинге оказалась рядом. У нее 49-е место.



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Страна улучшила свои позиции за год на три пункта.
 
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