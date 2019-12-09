Беларусь вошла в топ-50 человеческого развития

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Движение вверх. Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге человеческого развития. За год страна поднялась на три пункта, передает «МИР 24».

Теперь она вместе с Казахстаном делит 50-е место. Беларусь включили в группу государств с очень высоким уровнем развития. Во многом улучшение связано с ростом продолжительности жизни – сегодня она почти достигла 75-и лет.

«Рост заработной платы населения, продолжительности жизни и доступ к образованию дало такой эффект. Но есть и проблемы. Это роль женщин на рынке труда», – отмечает постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Соседка Беларуси – Россия – и в рейтинге оказалась рядом. У нее 49-е место.