|
Беларусь вошла в топ-50 человеческого развития
10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Движение вверх. Беларусь улучшила свои позиции в мировом рейтинге человеческого развития. За год страна поднялась на три пункта, передает «МИР 24».
Теперь она вместе с Казахстаном делит 50-е место. Беларусь включили в группу государств с очень высоким уровнем развития. Во многом улучшение связано с ростом продолжительности жизни – сегодня она почти достигла 75-и лет.
«Рост заработной платы населения, продолжительности жизни и доступ к образованию дало такой эффект. Но есть и проблемы. Это роль женщин на рынке труда», – отмечает постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.
Соседка Беларуси – Россия – и в рейтинге оказалась рядом. У нее 49-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страна улучшила свои позиции за год на три пункта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)