Пельмени от «Бабушки Ани» из Бреста назвали лучшими в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Пельмени торговой марки «Бабушка Аня» названы лучшими в стране. Выпускает их в Бресте компания «Санта Бремор», которая и стала победителем премии «Народная марка».





Лучшие продукты определило народное голосование. В нем приняли участие белорусы разных возрастов и социальных групп. Респонденты без подсказок называли любимые марки. Тем самым удалось выяснить, какие именно продукты покупают и рекомендуют жители страны.

Исследование показало: больше всего белорусы любят пельмени «Бабушка Аня».

«Белорусы внимательно подходят к выбору продуктов питания. Все больше людей голосуют «кошельком» за качество, натуральный состав и естественный вкус. И что интересно, в регионе много новаторов – тех, кто охотно пробует всё новое, – поясняют результаты в компании «Санта Бремор». – Получение «Народной марки» говорит, прежде всего, о симпатии и доверии потребителя».

Под маркой «Бабушка Аня» на рынке представлены замороженные и охлажденные продукты – пельмени, вареники, клёцки, сырники, тесто. Новинка этого года – блинчики с начинками. Больше всего марка известна своими пельменями, которые выпускают по рецептам, близким к домашним. Получают их только из натуральных ингредиентов – муки, мяса и специй. Компания также выпускает пельмени «Амки», которые можно использовать для питания детей от 3 лет.

«Народную марку» в Беларуси определяют уже седьмой год. Опрос проводится по всей стране по репрезентативной выборке с учетом портрета белорусского покупателя. Около 62% респондентов составили женщины, а 38% – мужчины. Больше всего опрошенных (37,28%) пришлось на потребителей в возрасте от 25 до 34 лет. Свыше 73% респондентов имеют высшее образование, а более половины – зарабатывают свыше 700 рублей в месяц.