ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пельмени от «Бабушки Ани» из Бреста назвали лучшими в Беларуси

10.12.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пельмени торговой марки «Бабушка Аня» названы лучшими в стране. Выпускает их в Бресте компания «Санта Бремор», которая и стала победителем премии «Народная марка».

Пельмени от «Бабушки Ани» из Бреста назвали лучшими в Беларуси

Лучшие продукты определило народное голосование. В нем приняли участие белорусы разных возрастов и социальных групп. Респонденты без подсказок называли любимые марки. Тем самым удалось выяснить, какие именно продукты покупают и рекомендуют жители страны.

Исследование показало: больше всего белорусы любят пельмени «Бабушка Аня».

«Белорусы внимательно подходят к выбору продуктов питания. Все больше людей голосуют «кошельком» за качество, натуральный состав и естественный вкус. И что интересно, в регионе много новаторов – тех, кто охотно пробует всё новое, – поясняют результаты в компании «Санта Бремор». – Получение «Народной марки» говорит, прежде всего, о симпатии и доверии потребителя».

Под маркой «Бабушка Аня» на рынке представлены замороженные и охлажденные продукты – пельмени, вареники, клёцки, сырники, тесто. Новинка этого года – блинчики с начинками. Больше всего марка известна своими пельменями, которые выпускают по рецептам, близким к домашним. Получают их только из натуральных ингредиентов – муки, мяса и специй. Компания также выпускает пельмени «Амки», которые можно использовать для питания детей от 3 лет.

«Народную марку» в Беларуси определяют уже седьмой год. Опрос проводится по всей стране по репрезентативной выборке с учетом портрета белорусского покупателя. Около 62% респондентов составили женщины, а 38% – мужчины. Больше всего опрошенных (37,28%) пришлось на потребителей в возрасте от 25 до 34 лет. Свыше 73% респондентов имеют высшее образование, а более половины – зарабатывают свыше 700 рублей в месяц.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пельмени торговой марки «Бабушка Аня» названы лучшими в стране. Выпускает их в Бресте компания «Санта Бремор», которая и стала победителем премии «Народная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фильм Кубрика «С широко закрытыми глазами» выпустят в белорусский прокат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика