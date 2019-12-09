В Бресте и области подорожал проезд в общественном транспорте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области повышены тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Соответствующее решение Брестского облисполкома от 3 декабря 2019 года №713 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

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Так, фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами, автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении за одну поездку повышен с Br0,55 до Br0,60. А предельный максимальный тариф на городские перевозки на экспрессных маршрутах - с Br0,65 до Br0,70.

На одну копейку выросли предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за 1 км проезда. На обычных маршрутах новый размер тарифа - Br0,08, на скоростных - Br0,10, на экспрессных - Br0,11, на дополнительных рейсах - Br0,10.





Также изменилась стоимость месячных проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров троллейбусами, автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении. В Бресте проездной на месяц на автобус либо троллейбус можно приобрести за Br27, на оба вида транспорта - за Br36,03. В Барановичах, Пинске и Кобрине автобусный проездной обойдется в Br26,28, других городах области - Br22,95.