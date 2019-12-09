Обзор финансовых событий второй половины ноября 2019 года

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Новости банковского рынка Республики Беларусь

Mastercard и БПС-Сбербанк объявляют месяц подарков в честь запуска Apple Pay в Беларуси

БПС-Сбербанк сообщают о специальных предложениях для держателей карт Mastercard в связи со стартом работы Apple Pay в Беларуси. Оплачивая Apple Pay покупки в одно касание iPhone или Apple Watch, держатели карт Mastercard БПС-Сбербанк получают подарок в сети ресторанов МакДональдс и скидку в Минском метрополитене. Платежная система Mastercard ио специальных предложениях для держателей карт Mastercard в связи со стартом работы Apple Pay в Беларуси. Оплачивая Apple Pay покупки в одно касание iPhone или Apple Watch, держатели карт Mastercard БПС-Сбербанк получают подарок в сети ресторанов МакДональдс и скидку в Минском метрополитене.

Исследование: большинство белорусов не готовы отказаться от «налички»



исследование MasterIndex в Беларуси. Оказалось, что около 95% жителей Беларуси имеют банковские карты и позитивно относятся к внедрению новых платежных технологий. Большинство опрошенных поддерживают переход от наличного к безналичному расчету, но полностью от «налички» отказаться не готовы. Международная платежная система Mastercard впервые провелаMasterIndex в Беларуси. Оказалось, что около 95% жителей Беларуси имеют банковские карты и позитивно относятся к внедрению новых платежных технологий. Большинство опрошенных поддерживают переход от наличного к безналичному расчету, но полностью от «налички» отказаться не готовы.



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МАЗ и Банк БелВЭБ запускают краудфандинговый проект: через ICO хотят привлечь 3 млн долларов



приобретения доступны токены МАЗа, номинированные в долларах. Длядоступны токены МАЗа, номинированные в долларах.

Цена одного токена — 100 долларов. У токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Ставка доходности для инвестора составляет 5,5% годовых, срок — три года (полуторагодовая оферта). Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца. Объем размещенных токенов — 3 млн долларов. Токены можно приобрести до 30 ноября 2020 года.

Беларусь запускает пилотный проект удаленной идентификации



Об этом сообщила Елена Антони, председатель правления Небанковской кредитно-финансовой организации Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП). В проекте межбанковской системы удаленной идентификации пока задействованы три банка, при этом к услугам сотрудников их офисов обращаться не нужно, поскольку существует специальное место для приема параметров клиента. С помощью новой системы можно снять деньги в банкомате, оплатить товары в магазине.

Оплатить проезд картой в любом наземном транспорте можно будет уже в 2020 году



платить бесконтактными картами за проезд в любом столичном автобусе и троллейбусе. Технологию успешно протестировали на трамвайном маршруте. Перспективы проекта раскрыла исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская на Минском транспортном форуме. Ожидается, что уже в 2020 году можно будетбесконтактными картами за проезд в любом столичном автобусе и троллейбусе. Технологию успешно протестировали на трамвайном маршруте. Перспективы проекта раскрыла исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская на Минском транспортном форуме.

СтатусБанк и крупнейшая торговая сеть внедряют оплату по QR-коду



Евроопт стал первой торговой сетью в Беларуси, которая начала использовать технологию оплаты покупок по QR-коду. Тестовую операцию провели 26 ноября на кассе минского гипермаркета по адресу: ул. Монтажников, 2. Над разработкой сервиса SmartPay работала белорусская группа компаний «БИСМАРТ».

Новости банковского рынка Российской Федерации



Сбербанк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам





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Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилотного проекта тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Сбербанк планирует доставлять карты собственной службой. Участники рынка считают, что процесс организации своей доставки с нуля для банка такого масштаба весьма сложен, но, с другой стороны, исключительное положение Сбербанка на рынке поможет продвижению проекта. впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилотного проекта тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Сбербанк планирует доставлять карты собственной службой. Участники рынка считают, что процесс организации своей доставки с нуля для банка такого масштаба весьма сложен, но, с другой стороны, исключительное положение Сбербанка на рынке поможет продвижению проекта.

ЦБ: безналичный оборот в 2019 превысит 65%



К концу 2019 года доля безналичных платежей в розничном обороте в России ожидается на уровне 65%. Об этом в интервью рассказал Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Альфа-Банк и QIWI запустили сервис по приему платежей в банкоматах



На данный момент сервис позволяет оплачивать мобильную связь, в ближайшее время список категорий будет значительно расширен, появится возможность оплачивать ЖКХ, интернет и ТВ, а также погашать кредиты других банков. Кроме того, в банкоматах появится возможность пополнения QIWI Кошелька без комиссии.

ВТБ тестирует технологии речевой аналитики









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Банк ВТБ успешно завершил пилот с участником корпоративного акселератора – российской компанией Voca Tech. Разрабатываемая Voca Tech система автоматизированного контроля сотрудников по выполнению стандартов обслуживания клиентов была протестирована в интересах департамента ипотечного и автобизнеса и департамента корпоративного цифрового бизнеса. успешно завершил пилот с участником корпоративного акселератора – российской компанией Voca Tech. Разрабатываемая Voca Tech система автоматизированного контроля сотрудников по выполнению стандартов обслуживания клиентов была протестирована в интересах департамента ипотечного и автобизнеса и департамента корпоративного цифрового бизнеса.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает ряд изменений



«Благодаря новой механике клиенты независимо от уровня привилегий смогут выбрать одну из четырех предложенных категорий (для молодежного сегмента это супермаркеты, транспорт, одежда и обувь, рестораны и кафе; для пенсионного — супермаркеты, АЗС, аптеки, товары для дома) или 0,5% за все покупки. При этом, выполняя задания более высоких уровней, держатели молодежных и пенсионных карт смогут получать 1% за любые покупки, помимо категорий на выбор», — отмечают в банке.

Газпромбанк внедрил новое решение для распознавания QR-кодов



Газпромбанк внедрил новую технологию на основе искусственного интеллекта для распознавания QR-кодов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новости платежных систем



Оплата проезда смартфоном с Mir Pay заработает на всех станциях метро Москвы до конца года







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Метрополитен Москвы начал тестирование программного обеспечения, поддерживающего работу отечественного платежного сервиса Mir Pay. Возможность оплаты проезда смартфоном, поддерживающим этот сервис, появится у пассажиров на всех станциях московского метро до конца текущего года.

Mastercard внедрит платформу для предоставления банками рассрочек



Платежная система Mastercard внедряет в России платформу для предоставления банками рассрочек. О первой подобной трансакции, проведенной в интернет-магазине IKEA, платежная система сообщила вместе с IKEA и банками, выступающими партнерами проекта, — Альфа-Банком и банком «Зенит» — на Национальном платежном форуме.

В США началось расследование по Visa и Mastercard

Федеральная торговая комиссия (США), в чьи обязанности входит защита прав потребителей, инициировала предварительное расследование по Visa и Mastercard. В ведомстве подозревают, что две крупнейшие платежные системы запрещали торговцам пользоваться услугами других сетей.

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. 27 ноября было объявлено о проекте.

Индийский кошелек Paytm привлек $1 млрд на запуск новых сервисов

Индийская компания Paytm, которая предоставляет услуги в сфере платежей, получила внушительный объем финансирования размером $1 млрд. Теперь ее оценивают в $16 млрд.

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк : Количество пользователей мобильного банкинга в I полугодии 2019 г. увеличилось в два раза

«У нас развиваются бесконтактные технологии, происходит постепенный переход на карты с поддержкой технологии EMV, обновляется парк платежных терминалов. Развиваются системы дистанционного банковского обслуживания: на сегодня физлицам удаленно доступны 73% банковских продуктов и услуг, для юрлиц - 70%, и их количество постоянно увеличивается. Наиболее популярный канал – интернет-банкинг: на 1 июля 2019 г насчитывалось 6,7 млн пользователей. В мобильном банкинге за первое полугодие количество пользователей выросло почти в 2 раза до более 4 млн», — рассказала Антонович.