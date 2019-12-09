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Обзор финансовых событий второй половины ноября 2019 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Mastercard и БПС-Сбербанк объявляют месяц подарков в честь запуска Apple Pay в Беларуси
Платежная система Mastercard и
Исследование: большинство белорусов не готовы отказаться от «налички»
Международная платежная система Mastercard впервые провела
МАЗ и Банк БелВЭБ запускают краудфандинговый проект: через ICO хотят привлечь 3 млн долларов
Для
Цена одного токена — 100 долларов. У токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Ставка доходности для инвестора составляет 5,5% годовых, срок — три года (полуторагодовая оферта). Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца. Объем размещенных токенов — 3 млн долларов. Токены можно приобрести до 30 ноября 2020 года.
Беларусь запускает пилотный проект удаленной идентификации
Об этом сообщила Елена Антони, председатель правления Небанковской кредитно-финансовой организации Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП). В проекте межбанковской системы удаленной идентификации пока задействованы три банка, при этом к услугам сотрудников их офисов обращаться не нужно, поскольку существует специальное место для приема параметров клиента. С помощью новой системы можно снять деньги в банкомате, оплатить товары в магазине.
Оплатить проезд картой в любом наземном транспорте можно будет уже в 2020 году
Ожидается, что уже в 2020 году можно будет
Евроопт стал первой торговой сетью в Беларуси, которая начала использовать технологию оплаты покупок по QR-коду. Тестовую операцию провели 26 ноября на кассе минского гипермаркета по адресу: ул. Монтажников, 2. Над разработкой сервиса SmartPay работала белорусская группа компаний «БИСМАРТ».
Новости банковского рынка Российской Федерации
Сбербанк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам
ЦБ: безналичный оборот в 2019 превысит 65%
К концу 2019 года доля безналичных платежей в розничном обороте в России ожидается на уровне 65%. Об этом в интервью рассказал Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
На данный момент сервис позволяет оплачивать мобильную связь, в ближайшее время список категорий будет значительно расширен, появится возможность оплачивать ЖКХ, интернет и ТВ, а также погашать кредиты других банков. Кроме того, в банкоматах появится возможность пополнения QIWI Кошелька без комиссии.
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Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает ряд изменений
«Благодаря новой механике клиенты независимо от уровня привилегий смогут выбрать одну из четырех предложенных категорий (для молодежного сегмента это супермаркеты, транспорт, одежда и обувь, рестораны и кафе; для пенсионного — супермаркеты, АЗС, аптеки, товары для дома) или 0,5% за все покупки. При этом, выполняя задания более высоких уровней, держатели молодежных и пенсионных карт смогут получать 1% за любые покупки, помимо категорий на выбор», — отмечают в банке.
Газпромбанк внедрил новое решение для распознавания QR-кодов
Газпромбанк внедрил новую технологию на основе искусственного интеллекта для распознавания QR-кодов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Новости платежных систем
Оплата проезда смартфоном с Mir Pay заработает на всех станциях метро Москвы до конца года
Метрополитен Москвы начал тестирование программного обеспечения, поддерживающего работу отечественного платежного сервиса Mir Pay. Возможность оплаты проезда смартфоном, поддерживающим этот сервис, появится у пассажиров на всех станциях московского метро до конца текущего года.
Mastercard внедрит платформу для предоставления банками рассрочек
Платежная система Mastercard внедряет в России платформу для предоставления банками рассрочек. О первой подобной трансакции, проведенной в интернет-магазине IKEA, платежная система сообщила вместе с IKEA и банками, выступающими партнерами проекта, — Альфа-Банком и банком «Зенит» — на Национальном платежном форуме.
В США началось расследование по Visa и Mastercard
Федеральная торговая комиссия (США), в чьи обязанности входит защита прав потребителей, инициировала предварительное расследование по Visa и Mastercard. В ведомстве подозревают, что две крупнейшие платежные системы запрещали торговцам пользоваться услугами других сетей.
В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»
Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. 27 ноября было объявлено о проекте.
Индийский кошелек Paytm привлек $1 млрд на запуск новых сервисов
Индийская компания Paytm, которая предоставляет услуги в сфере платежей, получила внушительный объем финансирования размером $1 млрд. Теперь ее оценивают в $16 млрд.
Новости Национального банка Республики Беларусь
«У нас развиваются бесконтактные технологии, происходит постепенный переход на карты с поддержкой технологии EMV, обновляется парк платежных терминалов. Развиваются системы дистанционного банковского обслуживания: на сегодня физлицам удаленно доступны 73% банковских продуктов и услуг, для юрлиц - 70%, и их количество постоянно увеличивается. Наиболее популярный канал – интернет-банкинг: на 1 июля 2019 г насчитывалось 6,7 млн пользователей. В мобильном банкинге за первое полугодие количество пользователей выросло почти в 2 раза до более 4 млн», — рассказала Антонович.
Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.
Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы (такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Menu.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Конте Трейд, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.
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