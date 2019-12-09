﻿ Определился победитель чемпионата Беларуси по CS:GO. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определился победитель чемпионата Беларуси по CS:GO

10.12.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Определился победитель чемпионата Беларуси по CS:GO
Фото из открытых источников

В этот раз за титул чемпионов страны сражались 4 коллектива: GODLiKE, ранее выступавшие на турнире МЭТА в 2018 году, POKAMOLODOY ‒ новички чемпионата, команды Nemiga и Zorka. Последние, к слову, принадлежат одной организации (Nemiga Gaming), принципиальное отличие состоит лишь в опыте команд, поскольку «Зорка» является составом академии, «Немига» — основным.

Открыло турнир противостояние Nemiga и POKAMOLODOY. Навязать борьбу и обыграть соперника POKAMOLODOY не удалось — опыт соревновательных выступлений давал «Немиге» весомое преимущество, противопоставить которому коллективу было нечего. Первый полуфинал завершился со счетом 2:0 в пользу Nemiga и обеспечил команде минимум второе место. POKAMOLODOY заняли 3-4 строчки, заработав 300 рублей.

Настоящая борьба развернулась в матче второго полуфинала между командами Zorka и GODLiKE. Оба состава могли похвастаться неплохими исполнителями и уровнем игры, поэтому исход противостояния определили время и сыгранность внутри коллективов. Преимущество то и дело переходило от одной команды к другой, поэтому исход стал ясен лишь к третьей карте. Полуфинал завершился со счетом 2:1 в пользу Zorka, GODLiKE же смогли довольствоваться лишь 3-4-м местом, которое также приносит им 300 рублей.

Финал турнира проходил между Nemiga и Zorka. Еще до старта «Немига» получили статус фаворитов, ведь на их стороне был опыт выступлений на международных турнирах. На руку сыграл и затяжной полуфинал: после непростой победы «Зорки» над GODLiKE команда не успела восстановиться к решающему матчу. На первой карте финала Zorka временно удавалось сдерживать натиск Nemiga, но уже на второй постоянно нарастающий темп соперников не оставил шансов Академии. Финал завершился со счетом 2:0. Чемпионский титул и 3910 рублей достались Nemiga. Zorka за второе место получили 800 рублей.


Определился победитель чемпионата Беларуси по CS:GO
 

Официальными партнерами мероприятия выступили Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma, Monster и MediaCube.

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканал Беларусь 5 и ЯСНАе TV.

***

Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря 2019 года состоялся Гранд-финал МЭТА Alfa Donate. CS:GO, который стал последним турниром Белорусской федерации киберспорта в 2019 году. Чемпионский титул и 3 910 рублей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор финансовых событий второй половины ноября 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика