Определился победитель чемпионата Беларуси по CS:GO

Источник материала: Аргументы и факты

В этот раз за титул чемпионов страны сражались 4 коллектива: GODLiKE, ранее выступавшие на турнире МЭТА в 2018 году, POKAMOLODOY ‒ новички чемпионата, команды Nemiga и Zorka. Последние, к слову, принадлежат одной организации (Nemiga Gaming), принципиальное отличие состоит лишь в опыте команд, поскольку «Зорка» является составом академии, «Немига» — основным.

Открыло турнир противостояние Nemiga и POKAMOLODOY. Навязать борьбу и обыграть соперника POKAMOLODOY не удалось — опыт соревновательных выступлений давал «Немиге» весомое преимущество, противопоставить которому коллективу было нечего. Первый полуфинал завершился со счетом 2:0 в пользу Nemiga и обеспечил команде минимум второе место. POKAMOLODOY заняли 3-4 строчки, заработав 300 рублей.

Настоящая борьба развернулась в матче второго полуфинала между командами Zorka и GODLiKE. Оба состава могли похвастаться неплохими исполнителями и уровнем игры, поэтому исход противостояния определили время и сыгранность внутри коллективов. Преимущество то и дело переходило от одной команды к другой, поэтому исход стал ясен лишь к третьей карте. Полуфинал завершился со счетом 2:1 в пользу Zorka, GODLiKE же смогли довольствоваться лишь 3-4-м местом, которое также приносит им 300 рублей.

Финал турнира проходил между Nemiga и Zorka. Еще до старта «Немига» получили статус фаворитов, ведь на их стороне был опыт выступлений на международных турнирах. На руку сыграл и затяжной полуфинал: после непростой победы «Зорки» над GODLiKE команда не успела восстановиться к решающему матчу. На первой карте финала Zorka временно удавалось сдерживать натиск Nemiga, но уже на второй постоянно нарастающий темп соперников не оставил шансов Академии. Финал завершился со счетом 2:0. Чемпионский титул и 3910 рублей достались Nemiga. Zorka за второе место получили 800 рублей.

Официальными партнерами мероприятия выступили Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma, Monster и MediaCube.

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Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.