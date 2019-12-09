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«Минсктранс» объяснил, чем сейчас плоха система оплаты карточкой в трамваях

10.12.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк заявил, что в следующем году заплатить бесконтактной картой можно будет в любом автобусе и троллейбусе в Минске. Однако «Минсктранс» не согласен. Транспортники объясняют, что и с оплатой по карте в трамваях № 6 есть проблемы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возможность оплатить проезд в метро карточкой появилась в июне 2018 года. В трамвае № 6 систему в тестовом режиме запустили в мае.

Как раз во время тестирования в трамвае выявились недостатки, сообщает «Минсктранс». Самый критичный из них — «отсутствие в существующем режиме полноты и достоверности данных о транзакциях».

«У транспортного предприятия нет возможности контролировать поступление указанной информации, что может привести к финансовым потерям нашего предприятия», — отмечают транспортники.

Мы попросили заместителя главного инженера «Минсктранса» Михаила Слодинского объяснить подробнее, в чем дело.

— Предложенная БПС-банком система не позволяет нам контролировать, а сколько же пассажиров оплатили проезд банковской картой.

Специалист рассказывает: с банковской карты деньги могут списываться в нескольких режимах: онлайн, офлайн и отложенном.

— Онлайн-режим подразумевает, что когда вы приложили карточку, устройство связывается напрямую с банком и со счетом пользователя. И подтверждается, валидная ли карточка, есть ли на ней деньги — транзакция потеряться не может. А, например, при отложенной транзакции валидатор сохраняет у себя в памяти необходимые данные о держателе карточки и, когда появится канал связи, соединяется с банком. За счет этого люфта времени есть потери данных. Мы видим, что пассажир приложил карточку в 9.10, а данные к нам пришли в 10, в 11. Более того, в ноябре транзакции приходили за июнь. Есть проблемы и с тем контролер тоже не всегда видит, что произошла оплата. Были нюансы.

— А как же тогда эту систему удается реализовать в подземке?

— Возможно, за счет того, что в метро альтернативный подсчет ведет турникет, — предполагает собеседник.

На предприятии говорят, что в очередной раз направили в БПС-Сбербанк информацию о проблемах и сообщили: дальнейшее развитие системы возможно только после устранения указанных недостатков.

Возможность расплатиться в трамваях № 6 банковской карточкой пока не снимали.

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Теги: Минск
 
 
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«Предложенная БПС-банком система не позволяет нам контролировать, а сколько же пассажиров оплатили проезд банковской картой», - говорят в «Минсктрансе».
 
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