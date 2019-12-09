Источник материала: Myfin

​В Минске открылся суперстор с одеждой от 20 белорусских дизайнеров одежды и аксессуаров

- “Все свои” объединяет около 20 дизайнеров из Минска и всех белорусских регионов, а также небольшие локальные швейные цеха. Концептуально - магазин про актуальную одежду в трендах текущих сезонов, - говорит Марина Севастьянова, управляющая мультибрендового маркета “Все свои”. Можно быть абсолютно уверенным, что в суперсторе продается только эксклюзив, увидеть такую же одежду на улице практически нереально.



Для покупателей “Все свои” предлагает бесплатную услугу по формированию образа, в том числе миксуя вещи от разных дизайнеров и линеек одежды. Цены же поставщики выставляют минимальные для формата оффлайн-торговли.

- Безусловно, в онлайн-продажах есть свои плюсы, - уверена Марина Севастьянова. - Но от главного недостатка не избавиться: любая вещь должна не только совпадать по размеру, но и выгодно смотреться конкретно на вас. Даже самая одежда подходит не всем, потому что мы индивидуальны. Покупка в обычном магазине устраняет этот недостаток и, кроме прочего, делать выбор из сотен вещей за одно посещение.

“Все свои” предлагает комфортные условия для белорусских брендов и швейных цехов. Сейчас рассматривается несколько заявок на попадание на полки, пополнения будут идти постоянно.

- Наша задача сделать белорусское доступным, обыденным в хорошем смысле этого слова. В стране работают десятки талантливых дизайнеров, которых может быть не слышно из-за огромной конкуренции за внимание в интернете. Мы создали “Все свои”, чтобы преодолеть этот барьер.

Суперстор активно развивает и акционные скидочные программы. В магазине выделено две стойки под “несезон” и неполный размерный ряд. Вещи идут с дисконтом в 25, 35 и даже 50 процентов. Отдельные линейки имеют размеры от 48-го до 60-го, а цены, например, на женские костюмы начинаются от 180 рублей.

“Все свои” открыт каждый день в режиме работы торгового центра Diamond City.