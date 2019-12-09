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В Брестской области подорожал проезд

10.12.2019 12:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Стоимость проезда выросла на 5 копеек в Бресте и на 1 копейку в пригородных маршрутах области. На очереди Минск и Витебская область.

В частности, проезд в автобусах и троллейбусах регулярных маршрутов вырос с 55 до 60 копеек. Стоимость билета в городском экспрессе - с 65 до 70 копеек.

Поднялась стоимость проезда и на пригородных маршрутах Брестской области. Теперь пассажиры за 1 километр пути будут платить на 1 копейку больше: 8 копеек на обычных маршрутах, скоростной транспорт и экспресс станет стоить 10 копеек за километр пути, а экспресс — 11 копеек.

Помимо этого, увеличилась и стоимость проездных на месяц. Теперь на автобус или троллейбус в Бресте он будет стоить 27 рублей, а на два вида транспорта — 36 рублей и 3 копейки, сообщается в решении Брестского облисполкома от 3 декабря.

В Барановичах, Пинске и Кобрине автобусный проездной обойдется в 26 рублей 28 копеек, других городах области — 22 рубля 95 копеек.

В ближайшее время вырастет цена на проезд в общественном транспорте и в других регионах страны (в Витебской области — на пять копеек до конца года). Ожидается подорожание и в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Стоимость проезда выросла на 5 копеек в Бресте и на 1 копейку в пригородных маршрутах области. На очереди Минск и Витебская область.
 
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