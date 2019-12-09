Названа серьезная опасность алкоголя, и это не про печень

Источник материала: Газета Авангард





Научные сотрудники из Японии и Америки провели исследование, где изучали влияние алкоголя на организм.

В ходе научной работы приняли участие 63 000 добровольцев с раком из 33 больниц Японии за 2005-2016 годы.

Оказалось, что алкоголь в большинстве случаев провоцирует развитие злокачественных образований.

Кроме того, результаты исследования продемонстрировали, что риски заболеть раком меньше всего были у людей, которые вообще не пьют алкоголь.

У участников, которые употребляли горячительные напитки в умеренных дозах, вероятность развития рака заметно повышалась.

Удивительно, но один бокал алкоголя в пять или десять лет увеличивает вероятность развития рака 5%.

Увеличивается вероятность развития прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода.