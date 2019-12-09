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Угадайте, кто из хоккеистов женат на певице, а кто - на блогере с миллионом подписчиков
Источник материала: Tut.by
Стереотип о женах спортсменов, которые днями напролет расслабляются в спа и салонах красоты и вообще не работают, далеко не всегда правдив. SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и угадать, кто по профессии избранницы наших хоккеистов.
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SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и угадать, чем занимаются супруги белорусских хоккеистов и кто они по профессии.
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