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Угадайте, кто из хоккеистов женат на певице, а кто - на блогере с миллионом подписчиков

10.12.2019 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стереотип о женах спортсменов, которые днями напролет расслабляются в спа и салонах красоты и вообще не работают, далеко не всегда правдив. SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и угадать, кто по профессии избранницы наших хоккеистов.

 
 
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SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и угадать, чем занимаются супруги белорусских хоккеистов и кто они по профессии.
 
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